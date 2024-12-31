Як досягти новорічних цілей у 2025: прості та геніальні хаки від експертки

Не вживати алкоголь, кинути палити, стати кращим, ніж будь-коли – звучить знайомо? Це насправді доволі клішовані новорічні обіцянки, про які, утім, багато хто "забуває" ще до кінця січня.

Мотиваційна спікерка Мел Роббінс поділилася 5 простими хаками, що допоможуть вам виконати свої новорічні обіцянки. 24 Канал із посиланням на Express розповідає докладніше.

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5 простих хаків, щоб збільшити свої шанси на успіх у виконанні новорічних обіцянок

Якщо ви серйозно налаштовані на те, щоб виконати свої новорічні обіцянки, і щоб зміни прижилися, дещо може вам допомогти. Та перед тим переконайтеся, що ви чітко усвідомлюєте, що стоїть за кожною з ваших цілей. Ви повинні знати, чому ви хочете досягти того, що хочете. Наприклад, ви хочете кинути курити, щоб мати більше часу з онуками, коли вони виростуть.

Яку б мету ви не мали, перший хак в тому, щоб зробити її видимою. Скажімо, стікери на дзеркалі у ванній кімнаті допомагають. Так ви будете бачити свої цілі в першу чергу вранці та перед тим, як лягає спати ввечері. Інший приклад – якщо ви хочете займатися спортом вранці, то покладіть свій спортивний одяг на підлогу поруч з ліжком, щоб він був у вас перед очима. Поставивши свої цілі на видиме місце, ви ефективно зменшуєте втому від прийняття рішень, коли роздумуєте, варто братися до них чи ні.

Скажімо, стікери на дзеркалі у ванній кімнаті допомагають. Так ви будете бачити свої цілі в першу чергу вранці та перед тим, як лягає спати ввечері. Інший приклад – якщо ви хочете займатися спортом вранці, то покладіть свій спортивний одяг на підлогу поруч з ліжком, щоб він був у вас перед очима. Поставивши свої цілі на видиме місце, ви ефективно зменшуєте втому від прийняття рішень, коли роздумуєте, варто братися до них чи ні. Другий хак – встановлюйте будильник на телефоні для конкретних цілей. Для кожної цілі.

Експертка Мел Роббінс поділилася 5 простими хаками, що допоможуть вам виконати свої новорічні обіцянки / Фото freepik