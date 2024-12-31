Як досягти новорічних цілей у 2025: прості та геніальні хаки від експертки
Не вживати алкоголь, кинути палити, стати кращим, ніж будь-коли – звучить знайомо? Це насправді доволі клішовані новорічні обіцянки, про які, утім, багато хто "забуває" ще до кінця січня.
Мотиваційна спікерка Мел Роббінс поділилася 5 простими хаками, що допоможуть вам виконати свої новорічні обіцянки. 24 Канал із посиланням на Express розповідає докладніше.
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5 простих хаків, щоб збільшити свої шанси на успіх у виконанні новорічних обіцянок
Якщо ви серйозно налаштовані на те, щоб виконати свої новорічні обіцянки, і щоб зміни прижилися, дещо може вам допомогти. Та перед тим переконайтеся, що ви чітко усвідомлюєте, що стоїть за кожною з ваших цілей. Ви повинні знати, чому ви хочете досягти того, що хочете. Наприклад, ви хочете кинути курити, щоб мати більше часу з онуками, коли вони виростуть.
- Яку б мету ви не мали, перший хак в тому, щоб зробити її видимою. Скажімо, стікери на дзеркалі у ванній кімнаті допомагають. Так ви будете бачити свої цілі в першу чергу вранці та перед тим, як лягає спати ввечері. Інший приклад – якщо ви хочете займатися спортом вранці, то покладіть свій спортивний одяг на підлогу поруч з ліжком, щоб він був у вас перед очима. Поставивши свої цілі на видиме місце, ви ефективно зменшуєте втому від прийняття рішень, коли роздумуєте, варто братися до них чи ні.
- Другий хак – встановлюйте будильник на телефоні для конкретних цілей. Для кожної цілі.
- Третій – приберіть спокуси з поля зору. Тобто якщо ви не збираєтеся їсти шкідливу їжу, приберіть її з дому. Від якої б шкідливої звички ви не намагалися позбавитися, приберіть будь-яку пов'язану із нею спокусу з поля зору. Якщо ви не хочете пити алкоголь, не тримайте його в будинку. Якщо не хочете їсти шоколад, не зберігайте його в шухлядах.
- Четвертий важливий прийом – відстежувати свій прогрес, який не підлягає обговоренню, якщо ви хочете досягти успіху. Це можна робити на паперовому графіку, там ви можете фізично бачити та відмічати досягнення. Але підходять і цифрові трекери, які роблять процес схожим на гру та полегшують його. Загалом, у вас точно більше шансів на успіх, якщо ви наочно фіксуєте свій прогрес.
- І, нарешті, остання порада від Мел – робіть це вранці. Якщо це завдання, яке ви, швидше за все, відкладаєте на потім – беріться за нього одразу, коли починаєте день.