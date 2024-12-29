Чоловічий портал GQ вибрав 5 стрижок, що є базою, на основі якої ви зможете створити різні варіанти своїх образів на 2025 рік. 24 Канал розповідає докладніше.
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Чоловічі зачіски у 2025: 5 базових для підґрунтя вашого стилю
- Хвиляста під шолом. Вона має велику популярність, особливо серед чоловіків покоління зумерів. Щоб досягти цього стилю, потрібно мати повну голову волосся, причім хвилястого, і зачіску, в якій відправною точкою є центр голови. Мета в тому, щоб покрити волоссям все – враховуючи й велику частину чола. У нашому списку ця – наймодніша.
- Книжка під K-pop. Цей феномен відчутно вплинув на чоловічу моду. Суть така ж, як і в оригінальній книжці, єдина видима зміна – потилицю роблять довшою. Цей образ добре пасує чоловікам з прямим волоссям середньої довжини. Якщо ви хочете якогось авангардного штриха, знебарвте волосся, пофарбуйте або додайте екстравагантні кольорові акценти.
Путівник базових стрижок для чоловіків на 2025 / Фото з pinterest
- Ультракороткий фейд. Цей варіант для тих, у кого рідше волосся. У рамках тенденцій 2025 уникайте класичної зачіски, а обирайте фейд, де боки носять коротші, ніж верхня частина. Якщо у вашому випадку волосся на маківці не так багато, оберіть затінену стрижку в тих частинах, де волосся ще росте. Можна доповнити її густою або затіненою бородою, щоб створити баланс.
- Загострене і прилизане. Цю зачіску слід носити якомога рівніше, а загалом волосся може бути зачесане назад, на лоб чи мати традиційний бічний проділ. Ця стрижка покладається на засоби для укладки, як мус або гель, щоб утримувати все на одному рівні. Безсумнівно, вона буде однією з найпопулярніших у 2025.
- Контрастне мілітарі. Одна з головних цілей цієї стрижки – підкреслити різницю між верхом і низом. Це барбери досягають завдяки контрастній обробці. Найкоротшою частиною буде нижня (боки й потилиця), а на маківці ми побачимо більшу концентрацію волосся.