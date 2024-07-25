5 ключів до того, як добре одягатися в офіс у дощові дні

Гарно одягатися в офіс важливо, звісно, не для того, щоб добре виконувати свою роботу, а щоб почуватися впевненіше та безпечніше. А також – щоб змусити інших сприймати вас як серйозну та відповідальну людину.

Але погода іноді працює проти нас, і дощ може трохи ускладнити дотримання дрес-коду, а також може пошкодити ваш одяг і взуття, якщо ви неправильно його підберете. А правильно – це додати елементи, які забезпечать захист, але не зашкодять стилю.

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Як добре одягатися в офісі в дощові дні

Додайте макінтош. Макінтоші можуть стати чудовим аксесуаром і навіть виглядати офіційно і доречно на роботі, якщо правильно підібрати форму і колір. Шукайте макінтоші у формі тренчів, однотонних кольорів, які добре поєднуються з образом, який ви створюєте. Обирайте класичні кольори, такі як чорний, зелений або темно-синій, якщо потрібно виглядати більш ошатно, або ж яскраві для більш повсякденних оказій.

Макінтоші можуть стати чудовим аксесуаром і навіть виглядати офіційно і доречно на роботі, якщо правильно підібрати форму і колір. Шукайте макінтоші у формі тренчів, однотонних кольорів, які добре поєднуються з образом, який ви створюєте. Обирайте класичні кольори, такі як чорний, зелений або темно-синій, якщо потрібно виглядати більш ошатно, або ж яскраві для більш повсякденних оказій. Створіть завершений образ. Макінтоші створені для носіння на відкритому повітрі та під дощем. Звичайно, ви можете носити їх замість куртки, якщо хочете бути впевненими, що ваш образ буде завершеним і цілісним, коли вам доведеться його зняти. Якщо ваш макінтош намокне, вам доведеться його кудись повісити, тож ваш образ повинен виглядати добре і без нього. Тому подумайте про пропорції, кольори та всі інші елементи.

У дощ додайте до одягу елементи, які забезпечать захист від води, але не зашкодять стилю / Фото freepik