5 ключів до того, як добре одягатися в офіс у дощові дні
25 липня 2024, 21:21Читать новость на русском
Джерело:GQ
Гарно одягатися в офіс важливо, звісно, не для того, щоб добре виконувати свою роботу, а щоб почуватися впевненіше та безпечніше. А також – щоб змусити інших сприймати вас як серйозну та відповідальну людину.
Але погода іноді працює проти нас, і дощ може трохи ускладнити дотримання дрес-коду, а також може пошкодити ваш одяг і взуття, якщо ви неправильно його підберете. А правильно – це додати елементи, які забезпечать захист, але не зашкодять стилю.
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Як добре одягатися в офісі в дощові дні
- Додайте макінтош. Макінтоші можуть стати чудовим аксесуаром і навіть виглядати офіційно і доречно на роботі, якщо правильно підібрати форму і колір. Шукайте макінтоші у формі тренчів, однотонних кольорів, які добре поєднуються з образом, який ви створюєте. Обирайте класичні кольори, такі як чорний, зелений або темно-синій, якщо потрібно виглядати більш ошатно, або ж яскраві для більш повсякденних оказій.
- Створіть завершений образ. Макінтоші створені для носіння на відкритому повітрі та під дощем. Звичайно, ви можете носити їх замість куртки, якщо хочете бути впевненими, що ваш образ буде завершеним і цілісним, коли вам доведеться його зняти. Якщо ваш макінтош намокне, вам доведеться його кудись повісити, тож ваш образ повинен виглядати добре і без нього. Тому подумайте про пропорції, кольори та всі інші елементи.
- Уникайте делікатних матеріалів, які може пошкодити вода. Є матеріали, які псуються, якщо намокнуть, наприклад, кашемір або замша. Тому якщо ви в сезоні дощів чи в місті, де дощ може піти несподівано, вам потрібно розглянути інші матеріали, які є більш стійкими та не забарвляться або не пошкодяться від води. Це допоможе захистити одяг та його довговічність.
- Всюдихідне взуття. Ваше взуття не буде захищене макінтошем або парасолькою, оскільки воно контактує з землею і може постраждати від калюж або бризок. Як і у випадку з одягом, уникайте делікатних матеріалів, світлого взуття, яке може забруднитися або пропускає воду. Ви можете обрати хорошу пару черевиків, кросівок або туфель, але з правильного матеріалу, і навіть обробити їх водовідштовхувальним засобом.
- Подумайте про корисні аксесуари. Ваші аксесуари можуть допомогти захиститися від дощу. Наприклад, рюкзак з водонепроникного матеріалу збереже ваші речі сухими (що дуже важливо, якщо ви носите важливі папери або комп'ютер), кепка захистить обличчя, а парасолька – ну, що зможе.