Щоб відповісти на ці актуальні питання стилю та етикету сонцезахисних окулярів, погляньте на цю ілюстровану матрицю. У дуже простих картинках там влучно показали найголовніше.

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Як носити та як не носити сонцезахисні окуляри

Отже, сонцезахисні окуляри – це стильний і функціональний аксесуар, але носити їх треба правильно. Дотримуйтеся простих правил носіння та зберігайте завжди елегантний вигляд.

Завжди – носіть окуляри на відкритому повітрі, коли сонячне світло яскраве. Це особливо доречно на пляжі, під час прогулянок або на терасах кафе. Загалом – всюди, де треба захистити очі.

– носіть окуляри на відкритому повітрі, коли сонячне світло яскраве. Це особливо доречно на пляжі, під час прогулянок або на терасах кафе. Загалом – всюди, де треба захистити очі. Іноді – можна одягати їх на голову під час активного відпочинку або в неформальній обстановці, коли потрібно захистити очі. Також у деяких ситуаціях окуляри є не функцією, а прикрасою – як-от на вечірках, або коли вони є частиною вашого стилю.

– можна одягати їх на голову під час активного відпочинку або в неформальній обстановці, коли потрібно захистити очі. Також у деяких ситуаціях окуляри є не функцією, а прикрасою – як-от на вечірках, або коли вони є частиною вашого стилю. Ніколи – не носіть окуляри на потилиці, на комірі, або у приміщеннях, де це недоречно. Якщо ви собі дозволите сонцезахисні окуляри у недоречному місці чи ситуації, то ризикуєте порушити етикет та справити погане враження.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете виглядати стильно та впевнено в будь-якій ситуації.



Яскравий та точний вказівник, як носити сонцезахисні окуляри / Ілюстрація The Art of Manliness