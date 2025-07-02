Оля Полякова оголилась на камеру з благодійною метою: гарячі фото для Playboy

Співачка Оля Полякова поділилась зі своїми підписниками фото для журналу Playboy. Ефектні кадри зробили на фоні французької Рив’єри, і вони такі ж розкішні, як і сама виконавиця. А ще вони допомогли нашим захисникам.

Кадрами для журналу Оля Полякова поділилась у своєму інстаграмі, передає 24 Канал. Також виконавиця пояснила, що ідея фотосесії – не просто продемонструвати себе з мінімальною кількістю одягу.

Дивіться також Гарячі фото Еріки Вікман: скандальної учасниці Євробачення 2025 від Фінляндії

Фотосесія для Playboy з благодійною метою

Як зазначила Оля Полякова, фотосесія не лише про силу жіночої краси, а також самовпевненість. Також під час презентації квітневого номера Playboy провели благодійну подію. Під час неї співачка змогла зібрати 10 тисяч доларів донатів під час аукціону благодійних вечерь з нею.

Зібрані виконавицею кошти передали до фонду "Світлий". Він займеться покупкою критично необхідного мікроавтобуса для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ. Наші захисники використовуватимуть його на Донецькому напрямку для перевезення особового складу, майна, а також забезпечення логістики у зоні бойових дій.

Нині я роблю те, що вмію найкраще: підтримую, допомагаю, використовую свою популярність, щоб привертати увагу до важливих речей,

– наголосила артистка.

Оля Полякова також упевнено висловилась про свою сексуальність. Вона підкреслила, що для неї, як для артистки, сцена – територія гри. І що образ королеви ночі – частина її, але він не визначає співачку повністю.

В житті я зовсім інша: без макіяжу, в піжамі, готую вдома їжу або читаю книжку. Але знаєш що? Сексуальність – не лише зовнішність. Це стан, енергія, харизма. Ти можеш бути в джинсах і светрі та залишатись найсексуальнішою жінкою у світі,

– підкреслила Оля Полякова.

Гарячі фото Олі Полякової для Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова знялась для Playboy / Фото Playboy

Ефектні кадри співачки не на жарт розбурхали користувачів мережі. Вони залишили чимало коментарів, оспівуючи красу Олі Полякової:

"Памела відпочиває. Оля Полякова просто вогонь. Шикарна";

"Що то за Playboy, що все найцікавіше сховано?";

"Неймовірно красива і талановита Оля. Показує, як можна виглядати незалежно від віку, і як жіночністю можна ще принести користь країна";

"Це підпал. Яка ж ви красуня, Оля. Колись завдяки вам я перестала соромитись своїх 180 сантиметрів зросту і почала з гордістю носити підбори. Дякую, що ви є";

"Оля, знімки розкішні! Проте ініціатива, прописана в дописі, робить їх ще гарячішими";

"Яка зірочка! Найвродливіша жінка українського шоубізнесу!".

Варте уваги Популярна модель розповіла, як чоловік втік з побачення з нею: що його налякало

Користуючись нагодою, закликаємо вас долучитись до збору нашого фонду. Ми збираємо на Nissan Navara для 42 ОМБр. Вона необхідна захисникам, котрі вже понад два роки на найгарячіших ділянках фронту: Бахмут, Харківщина, а зараз – на Торецькому напрямку. Ціль – 512 тисяч гривень. Нагадаймо, що кожна ваша гривня важлива!