4 травня, 07:01
Квіткові та з перчиком: ось топ парфумів для чоловіків на весну 2025 року
Основні тези
- Весняний сезон 2025 року потребує парфумів із різноманітними ароматами, від цитрусових і квіткових до деревних та пряних.
- Чоловічий портал озвучив свої 4 рекомендовані аромати – це Infusion de Rhubarbe від Prada, Born in Roma Extradose Uomo від Valentino та інші.
Цей весняний сезон 2025 року може бути спекотним, з огляду на це варто обирати й парфуми. Тут потрібні не тільки аромати, які зачаровують, а й універсальні, з широким спектром нот – від цитрусових і квіткових до більш нетипових, як деревина та спеції.
Аромати, які 24 Канал завдяки GQ пропонує у цій добірці, забезпечують ідеальну відповідність весняному настрою. Також ви побачите поради про ідеальний час або формат подій для використання для кожного з них.
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Ось найкращі весняні парфуми для чоловіків цього 2025 року
- Infusion de Rhubarbe, Prada. Цей аромат є найсвіжішим і найлегшим у списку. Мандарин, цитрусові акорди та ревінь створюють суміш, яка автоматично підкорює ніс. Ревінь, до слова, має фруктовий (хоча це овоч), солодкий і зелений аромат, його вважають молодіжним, енергійним і свіжим. Парфум же ідеально підходить для носіння вдень, особливо у спеку.
- Born in Roma Extradose Uomo, Valentino. Головною нотою тут є квітка – італійський будинок обрав свіжу, зелену та ароматну лаванду. Аромат відносять до фужерних завдяки поєднанню цієї квітки з деревиною, в результаті чого з'являється есенція чистоти та ольфакторної свіжості. Цей весняний аромат призначений для вечірньої пори.
Найкращі чоловічі парфуми 2025, які ідеально доповнять весну / Фото виробників
Важливо знати Як наносити парфуми, щоб вони трималися якнайдовше: експерти дали точні відповіді
- L'Eau d'Issey Pour Homme Eau de Parfum, Issey Miyake. Цей весняний парфум вшановує безмежності та глибини океану. Йому вдається бути свіжим навіть без водних нот. Натомість ми маємо сичуанський перець та ялицю, які вирізняються зеленим ароматом. Щоб мати відтінок маскулінності, аромат містить класичний кедр. Цей парфум є найбільш універсальним зі списку, повсякденним, і підходить як для денного, так і для вечірнього образу.
- Fiori di Neroli, Gucci. Останнє доповнення до колекції The Alchemist's Garden. Натхненням для нього став світ природи та квітів. Його букет випромінює елегантність і чуттєвість завдяки неролі, апельсиновому цвіту і жасмину. Це ставка на унісекс в цьому сезоні, яка підніме ваш образ на новий рівень вишуканості. Цей тип ароматів слід використовувати в особливих ситуаціях – у ті моменти, коли ми хочемо підкреслити свою чуттєву та спокусливу сторону.