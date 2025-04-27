То як зробити так, щоб ваш улюблений аромат тримався якомога довше? Якщо ви дійсно хочете залишати за собою ідеальний шлейф, ось кілька порад від GQ, які перекаже вам 24 Канал.
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- Пульсові точки. Аромат працює через випаровування, тому наносити їх на місця на тілі, які генерують тепло – хороший вибір, каже Міхаель Нордстранд із Mythologist Studio. Це точки за вухами, на потилиці та на зап'ястях. Тільки не треба терти після нанесення, це порушує верхні ноти аромату і може призвести до швидшого вивітрювання.
- Персоналізований підхід. Емма Вернон із Perfume каже, що їй подобається розпилювати парфуми на ті місця на тілі, з якими люди найчастіше взаємодіють. Це зап'ястя, передпліччя та лікті, а також шия, що "ідеально, коли ви когось цілуєте". А трохи парфумів за колінами можуть посприяти розсіюванню аромата позаду, коли ви йдете.
Як зробити так, щоб ваш улюблений аромат тримався якомога довше? Є кілька порад / Фото maxskyohm27626627@vecteezy
- Волосся та одяг. Волокна добре утримують аромати й не нагріваються так, як тіло, тому це непоганий спосіб видобути всі переваги з аромату. Це особливо корисно, якщо ви живете за спекотного клімату. Але перед застосування у такий спосіб протестуйте аромат на непомітній ділянці одягу, щоб уникнути плям. Також зауважте, що спирти можуть сушити волосся.
- Зволожена шкіра. На ній аромат повинен триматися досить довго, особливо якщо для зволоження ви застосуєте відповідний крем. Олії та віск у складі зволожуючого крему уповільнюють випаровування молекул аромату в парфумах.
- Підсилювач аромату. Деякі складники парфумів зберігають аромат довше, ніж інші. Наприклад, амброві, смолисті, бальзамічні, деревні тощо. Але якщо ці ноти вам не підходять, ви можете спробувати "підсилювачі" тих нот, які вам подобаються. Як приклад, I Don't Know What від D.S. & Durga – легкий, прозорий мускус, який можна наносити на інший аромат.