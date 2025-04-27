То як зробити так, щоб ваш улюблений аромат тримався якомога довше? Якщо ви дійсно хочете залишати за собою ідеальний шлейф, ось кілька порад від GQ, які перекаже вам 24 Канал.

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Пульсові точки. Аромат працює через випаровування, тому наносити їх на місця на тілі, які генерують тепло – хороший вибір, каже Міхаель Нордстранд із Mythologist Studio. Це точки за вухами, на потилиці та на зап'ястях. Тільки не треба терти після нанесення, це порушує верхні ноти аромату і може призвести до швидшого вивітрювання.

Аромат працює через випаровування, тому наносити їх на місця на тілі, які генерують тепло – хороший вибір, каже Міхаель Нордстранд із Mythologist Studio. Це точки за вухами, на потилиці та на зап'ястях. Тільки не треба терти після нанесення, це порушує верхні ноти аромату і може призвести до швидшого вивітрювання. Персоналізований підхід. Емма Вернон із Perfume каже, що їй подобається розпилювати парфуми на ті місця на тілі, з якими люди найчастіше взаємодіють. Це зап'ястя, передпліччя та лікті, а також шия, що "ідеально, коли ви когось цілуєте". А трохи парфумів за колінами можуть посприяти розсіюванню аромата позаду, коли ви йдете.

Як зробити так, щоб ваш улюблений аромат тримався якомога довше? Є кілька порад / Фото maxskyohm27626627@vecteezy