Аромати з ефектом "хочу": тікток-експерт показав трійку кращих для справжніх серцеїдів
- Тіктокер рекомендує 3 особливі аромати для чоловіків, які вважають себе справжніми серцеїдами.
- Ці парфуми мають інтенсивні та незабутні запахи, які асоціюються з упевненістю, свободою та домінуванням.
На ринку є багато ароматів для чоловіків, які залишають після себе приємний шлейф. А є такі, що роблять вас лампою для метеликів і після яких вас неможливо забути.
Один із популярних тіктокерів назвав свою добірку парфумів "для справжніх б**дунів". 24 Канал обережно передасть думку від borodatuy.parfumer.
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З ефектом магніту: 3 парфуми для тих, хто не затримується надовго
Якщо вам потрібен запах, який не просто подобається, а змушує поглядати вслід – ось 3 парфуми, які зроблять за вас половину роботи. Щонайменше, так стверджує відео у тіктоці, а вже вірити йому чи ні, зважуйте самі.
- Перший у тому списку – Black Afgano від Nasomatto. Це темний, густий, димний аромат із характером, зокрема й через очевидні нотки коноплі. Він пахне впевненістю, ніччю, небезпекою – чимсь таким, що змушує інших думати про вас більш ніж у цікавий спосіб. Ідеальний аромат для вечора, клубу або побачення, де не треба нічого пояснювати.
- Далі – Megamare від Orto Parisi. Аромат моря, свободи, можливо, легкого безумства. До основних компонентів входять цитрусові та морські водорості. Цей аромат немов створений для тих, хто завжди на високій хвилі – непередбачуваний, енергійний і трохи шалений. Він залишає солоний післясмак, як повітряний поцілунок на романтичному морському узбережжі.
- І третій – Terroni, знову ж таки від Orto Parisi. Це вже історія про домінування. Теплі дерев’яні акорди кедра та малини, східні спеції, мускус, дим і трохи дикості. Цей запах залюбки готовий стати вашим альтер его, яке завжди знає, чого хоче. Цей аромат – точно не для сором’язливих, а щоб запам’ятатись і, можливо, втекти ще до сніданку.
Це 3 парфуми, від яких неможливо втекти: дивіться поради borodatuy.parfumer із тіктока (18+, є трохи лайки)
До речі, вам точно цікаво буде дізнатися, як зробити так, щоб ваш парфум тримався довше і був помітнішим. Для такого ефекту обирайте парфуми з високою концентрацією та наносіть їх після купання на суху шкіру. Також слід наносити аромат на пульсові точки та одяг у певних місцях. Ось тут про це читайте більше.