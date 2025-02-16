Та спробуйте слідувати порадам експертів, які допоможуть подовжити дію аромату і зробити його помітним, але не приголомшливим для оточення. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
Дивіться також Сміливим і суворим: 4 шкіряні парфуми для чоловіків, які полюбляють різкі аромати
Якщо хочете, щоб ваш парфум тримався весь день і був помітним, зробіть ось що
- Обирайте парфуми з високою концентрацією. Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти.
- Використовуйте парфуми після купання. Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою.
- Спочатку нанесіть зволожуючий крем, причім без ароматизаторів. Річ у тім, що добре зволожена шкіра краще вбирає парфуми, і це допоможе їм протриматися протягом усього дня.
Слідуйте порадам експертів, які допоможуть подовжити дію парфуму і зробити його помітнішим / Колаж 24 Каналу фото freepik
- Наносьте на пульсові точки. Це зап'ястя, лікті, за колінами й шия. Саме в цих точках природно і постійно виділяється тепло, а це допомагає аромату пахнути сильніше і триматися довше. Не використовуйте занадто багато парфумів, якраз важливіше наносити їх на правильні місця.
- Не втирайте у шкіру. Втирання може погано вплинути на делікатні та тонкі ноти парфумів, через що вони будуть триматися менше і стануть менш помітними,
- Нанесіть парфуми на одяг. Експерти з Lancome рекомендують нанести трохи парфумів на кілька предметів одягу, як-от на шарф або краватку, оскільки вони утримуватимуть аромат, і ви зможете вдягнути їх, коли парфуми почнуть вивітрюватися на шкірі.
- Дбайливо ставтеся до своїх парфумів. Тобто ви також повинні правильно доглядати за ними, думаючи про те, як зберігати їх, де і як поводитися з флаконами. Це подовжує термін їхнього життя.