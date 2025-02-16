Та спробуйте слідувати порадам експертів, які допоможуть подовжити дію аромату і зробити його помітним, але не приголомшливим для оточення. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Сміливим і суворим: 4 шкіряні парфуми для чоловіків, які полюбляють різкі аромати

Якщо хочете, щоб ваш парфум тримався весь день і був помітним, зробіть ось що

Обирайте парфуми з високою концентрацією. Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти.

Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти. Використовуйте парфуми після купання. Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою.

Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою. Спочатку нанесіть зволожуючий крем, причім без ароматизаторів. Річ у тім, що добре зволожена шкіра краще вбирає парфуми, і це допоможе їм протриматися протягом усього дня.

Слідуйте порадам експертів, які допоможуть подовжити дію парфуму і зробити його помітнішим / Колаж 24 Каналу фото freepik