Парфумерія має багатовікову історію, що бере початок у давніх цивілізаціях. Серед них, звісно, Греція та Рим.

З часом парфумерія еволюціонувала, зокрема завдяки винаходам персів, та повернулася до Європи геть в іншому вигляді.

Від давньої Греції та величного Риму через перську монополію знову до Європи: як розвивалися парфуми?

Можливо, саме стародавні греки вперше перетворили парфуми на рідину – раніше це була більше паста. Та, радше за все, вони лише популяризували саме цей формат ароматів.

Хай там як, а грек Теофраст написав працю "Про запахи", що була наче підручник із ботаніки, а Гіппократ вивчав аромати як засоби для лікування. Звичайні ж грецькі чоловіки та жінки радо користувалися парфумами та демонстрували це усім.

Римляни перейняли від греків багато чого, от і парфуми теж. Імператор Нерон навіть встановив у палаці спеціальну систему водопроводу для парфумів, щоб можна було обливати гостей. А ще випадково вбив чоловіка валом трояндових пелюсток.

Зрештою, утім, Римська імперія занепала, а згодом мусульмани у VIII столітті розпочали свою золоту добу. Вони впроваджували інновації аж до XVI століття, зокрема й у парфумерії. Вони винайшли, серед іншого, і дистиляцію.

Парфумерія розвинулася завдяки винаходам персів та повернулася до Європи геть іншою / Колаж 24 Каналу фото parfumtester і fashion-era

Перський алхімік Абу Муса Джабір ібн Хайян винайшов аламбік. Той допоміг сформувати більш вишуканий підхід до виробництва парфумів. Більше не треба було настоювати олії та панькатися з пастами, видобувати ефірні олії стало легше.

Треба було лише змішати трави, квіти, спеції тощо та пропустити через суміш водяну пару. Вода конденсувалася, і залишалося тільки знімати олії з її поверхні. Цей метод забезпечив персам монополію на торгівлю парфумами протягом кількох сотень років.

От і до Європи парфуми потрапили від персів, та завдяки хрестоносцям, які поверталися зі своїх походів. Нові парфуми на водній та спиртовій основі почали замінювати звичні на той час європейські помандери – ароматичні кульки, які розкладали в місцях із поганими запахами.

Так у Європі оджила галузь, яка була мертвою з часів падіння Римської імперії майже тисячоліття тому. Цікаво, що перший продукт, зроблений за перським методом у Європі, називався "Угорська вода" – бо аромат зробили для королеви Угорщини в XIV столітті.

Але історики не знають, хто її виготовив і який був рецепт. Не знають навіть, про яку королеву мовилося. З тим усім, "Угорська вода" домінувала в європейській торгівлі парфумами протягом приблизно трьох із половиною століть.

А потім з'явився одеколон. Але це вже інша історія, і ми розповімо її у наступному матеріалі.