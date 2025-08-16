Історія парфумів: від збочень Нерона до таємничої "Угорської води"
- Перський алхімік Абу Муса Джабір ібн Хайян розробив аламбік, що змінив підхід до виробництва парфумів, а ті потім повернулися до Європи завдяки хрестоносцям.
- Перший європейський парфум, зроблений за перським методом, називався "Угорська вода", але подробиці його створення залишаються невідомими.
- Парфуми на водній та спиртовій основі почали витісняти європейські помандери, пожвавлюючи європейську парфумерію після занепаду Римської імперії.
Парфумерія має багатовікову історію, що бере початок у давніх цивілізаціях. Серед них, звісно, Греція та Рим.
З часом парфумерія еволюціонувала, зокрема завдяки винаходам персів, та повернулася до Європи геть в іншому вигляді. 24 Канал розповість про це завдяки Cool material.
Від давньої Греції та величного Риму через перську монополію знову до Європи: як розвивалися парфуми?
Можливо, саме стародавні греки вперше перетворили парфуми на рідину – раніше це була більше паста. Та, радше за все, вони лише популяризували саме цей формат ароматів.
Хай там як, а грек Теофраст написав працю "Про запахи", що була наче підручник із ботаніки, а Гіппократ вивчав аромати як засоби для лікування. Звичайні ж грецькі чоловіки та жінки радо користувалися парфумами та демонстрували це усім.
Римляни перейняли від греків багато чого, от і парфуми теж. Імператор Нерон навіть встановив у палаці спеціальну систему водопроводу для парфумів, щоб можна було обливати гостей. А ще випадково вбив чоловіка валом трояндових пелюсток.
Зрештою, утім, Римська імперія занепала, а згодом мусульмани у VIII столітті розпочали свою золоту добу. Вони впроваджували інновації аж до XVI століття, зокрема й у парфумерії. Вони винайшли, серед іншого, і дистиляцію.
Перський алхімік Абу Муса Джабір ібн Хайян винайшов аламбік. Той допоміг сформувати більш вишуканий підхід до виробництва парфумів. Більше не треба було настоювати олії та панькатися з пастами, видобувати ефірні олії стало легше.
Треба було лише змішати трави, квіти, спеції тощо та пропустити через суміш водяну пару. Вода конденсувалася, і залишалося тільки знімати олії з її поверхні. Цей метод забезпечив персам монополію на торгівлю парфумами протягом кількох сотень років.
От і до Європи парфуми потрапили від персів, та завдяки хрестоносцям, які поверталися зі своїх походів. Нові парфуми на водній та спиртовій основі почали замінювати звичні на той час європейські помандери – ароматичні кульки, які розкладали в місцях із поганими запахами.
Так у Європі оджила галузь, яка була мертвою з часів падіння Римської імперії майже тисячоліття тому. Цікаво, що перший продукт, зроблений за перським методом у Європі, називався "Угорська вода" – бо аромат зробили для королеви Угорщини в XIV столітті.
Але історики не знають, хто її виготовив і який був рецепт. Не знають навіть, про яку королеву мовилося. З тим усім, "Угорська вода" домінувала в європейській торгівлі парфумами протягом приблизно трьох із половиною століть.
А потім з'явився одеколон. Але це вже інша історія, і ми розповімо її у наступному матеріалі.