Парфюмерия имеет многовековую историю, берущую начало в древних цивилизациях. Среди них, конечно же, Греция и Рим.

Со временем парфюмерия эволюционировала, в частности благодаря изобретениям персов, и вернулась в Европу совсем в другом виде.

От древней Греции и величественного Рима через персидскую монополию снова в Европу: как развивались духи?

Возможно, именно древние греки впервые превратили духи в жидкость – раньше это была больше паста. Но, скорее всего, они только популяризировали именно этот формат ароматов.

Как бы там ни было, а грек Теофраст написал труд "О запахах", который был словно учебник по ботанике, а Гиппократ изучал ароматы как средства для лечения. Обычные же греческие мужчины и женщины с радостью пользовались духами и демонстрировали это всем.

Римляне переняли от греков многое, вот и духи тоже. Император Нерон даже установил во дворце специальную систему водопровода для духов, чтобы можно было обливать гостей. А еще случайно убил мужчину валом розовых лепестков.

В конце концов, впрочем, Римская империя пришла в упадок, а затем мусульмане в VIII веке начали свой золотой век. Они внедряли инновации вплоть до XVI века, в том числе и в парфюмерии. Они изобрели, среди прочего, и дистилляцию.

Парфюмерия развилась благодаря изобретениям персов и вернулась в Европу совсем другой

Персидский алхимик Абу Муса Джабир ибн Хайян изобрел аламбик. Тот помог сформировать более изысканный подход к производству духов. Больше не нужно было настаивать масла и возиться с пастами, добывать эфирные масла стало легче.

Надо было только смешать травы, цветы, специи и так далее, и пропустить через смесь водяной пар. Вода конденсировалась, и оставалось только снимать масла с ее поверхности. Этот метод обеспечил персам монополию на торговлю духами в течение нескольких сотен лет.

Вот и в Европу духи попали от персов, и благодаря крестоносцам, которые возвращались из своих походов. Новые духи на водной и спиртовой основе начали заменять привычные в то время европейские помандеры – ароматические шарики, которые раскладывали в местах с плохими запахами.

Так в Европе отжила отрасль, которая была мертвой со времен падения Римской империи почти тысячелетие назад. Интересно, что первый продукт, сделанный по персидскому методу в Европе, назывался "Венгерская вода" – потому что аромат сделали для королевы Венгрии в XIV веке.

Но историки не знают, кто её изготовил и какой был рецепт. Не знают даже, о какой королеве шла речь. Как бы там ни было, а "Венгерская вода" доминировала в европейской торговле духами в течение примерно трех с половиной веков.

А потом появился одеколон. Но это уже другая история, и мы расскажем ее в следующем материале.