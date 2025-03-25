Ці парфуми роблять вас старшими – можливо, їх варто уникати

Парфуми, якими ви користуєтеся, дещо говорять про вас. Деякі аромати спокусливі, інші елегантні, треті – молодіжні, веселі тощо.

Коротко кажучи, ваші парфуми впливають на те, як вас сприймають люди навколо та що вони про вас думають. Розповідаємо докладніше на 24 Каналі із посиланням на GQ.

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Неправильно підібрані парфуми можуть додати вам років

Скажімо, занадто сильні парфуми можуть створити враження, що ви не зважаєте на інших, а особливо впізнавані аромати можуть зробити вас більш привабливою або цікавою людиною. На жаль, деякі парфуми також можуть додати вам років.

Експерт з ароматів Нік Гілберт пояснив, що парфуми проходять цикл зміни поколінь. Тобто парфуми, які в тренді в один момент, можуть бути не в тренді в інший, і якщо ви користуєтеся тими, які асоціюються з іншим десятиліттям або поколінням, вони можуть змусити вас пахнути старішим, ніж ви є.

Є аромати, які сьогодні не вважають сучасними, або їхні інгредієнти створюють відчуття зрілості, навіть старості. Це не означає, що використання парфумів призведе до появи зморшок чи сивини, просто вони можуть мати "старий" аромат.

Парфуми впливають на те, як вас сприймають люди навколо – це стосується й віку / Фото thanuthattaphong@vecteezy

Які парфуми роблять людину старшою? Зараз це важкі аромати, що надто сильно нагадують про минулі тенденції. Як-от парфуми, характерні для 1980-х. А також певні аромати, які мають тенденцію "старити", тому, що їх вважають ароматами літніх.

Ось приклади ароматів, яких варто уникати:

Гвоздика . Викликає суперечливі думки, люди або люблять його, або ненавидять до крайнощів.

. Викликає суперечливі думки, люди або люблять його, або ненавидять до крайнощів. Троянда . Викликає ностальгію, асоціюється з бабусями чи дідусями.

. Викликає ностальгію, асоціюється з бабусями чи дідусями. Деревні тони. Дають відчуття зрілості, але іноді надмірне.

тони. Дають відчуття зрілості, але іноді надмірне. Пачулі . Асоціюється з ароматами 60-х років.

. Асоціюється з ароматами 60-х років. Тальк . Старомодний аромат, нагадує квіти, такі як фіалка.

. Старомодний аромат, нагадує квіти, такі як фіалка. Мускусні аромати. Були популярними у 1970-х.

А які парфуми надають нам молодий і сучасний вигляд? Це чисті, свіжі, легкі та яскраві аромати.