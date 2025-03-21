Стовпчики термометрів починають підійматися, тож і крапельки поту стануть густішими. А отже, парфуми з чистим запахом стають дуже актуальними. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Які парфуми для теплої весни найкраще пасуватимуть чоловікам за 50
Цитрусовий чистий та енергійний аромат є якраз тим фінальним елементом, який потрібен всім чоловікам на початку весни. Зрештою, це не зміниться до літа. Тож нам потрібні інгредієнти, пов'язані з природою.
Та ще й такі, що формують аромат, який гарантуватиме розслаблення і свіжість на 1000%. І будуть універсальними та настільки гнучкими, щоб ідеально вписатися в будь-яку весняну ситуацію, вдень чи вночі.
А якщо ви чоловік за 50, то зазвичай ви хочете демонструвати свій досвід, впевненість та характер. Отже, своїми парфумами ви хотіли б чітко давати зрозуміти, що ви за себе відповідаєте.
Враховуючи все це, ось добірка найкращих парфумів з чистим запахом для чоловіків віком за 50 років до цієї весни 2025 року.
Найкращі весняні парфуми для чоловіків 50+ / Дивіться фото виробників
- Loewe Solo Atlas. Це формула теплих і свіжих контрастів, яка справді пахне чистотою протягом усього дня. Ноти: туніський неролі, мандарин, рожевий перець, квіти апельсина, петігрейн, сіль, мастикова смола, ладан, гаїтянський ветівер, мускус, конвалія, амбра і півонія.
- Hermès H24 Herbes Vives. Дуже свіжий парфум, що є очевидним символом іншого типу маскулінності. Обов'язковий у вашій колекції, якщо ви хочете пахнути, як щойно викупаний чоловік. Ноти: трави, груша і високотехнологічні молекули Physcool.
- Acqua di Parma Arancia di Capri. Туалетна вода, натхненна стилем артдеко. Ноти: італійський солодкий апельсин, італійський мандарин, італійський лимон, петігрейн, кардамон, карамель і мускус.
- Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Silver EDP. Сучасна розкіш, унісекс, злегка п'янка свіжість. Ноти: ялівцеві ягоди, мускус, коріандр, деревні ноти, мускатний горіх, амбра і ваніль.