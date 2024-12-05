Не Франція, і навіть не Італія: які парфуми є найдорожчими у світі й коштують понад мільйон євро

Коли розмова заходить про дорогі та розкішні парфуми, ми можемо згадати Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne тощо. Однак жодне з цих імен не стоїть на першому місці п'єдесталу з найдорожчих парфумів світу.

Найдорожчі станом на кінець 2024 року – це аромат дубайського парфумерного бренду Nabeel, створеного 1969 року Асгаром Адамом Алі. Про нього та інші парфуми у списку гіпердорогих розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найдорожчі парфуми у світі коштують до мільйона євро

Shumukh від Nabeel. Цей бренд і цей аромат маловідомі в Європі, але занесені до Книги рекордів Гіннеса. Бо вони коштують не менше 1,29 мільйона доларів чи понад мільйон євро. Що робить їх одними такими дорогими та екстравагантними?

По-перше, флакон прикрашають понад 3500 діамантів, загалом на 38,55 карата, а ще перли, 18 каратів золота і 5,9 кілограма срібла. Так, саме декоративні елементи та компоненти пояснюють ціну продукту.

Сам парфум є унісекс та пропонує ноти троянди, сандалу і мускусу, які тримаються на шкірі до 12 годин – що відверто немало.

Shumukh від Nabeel та інші найдорожчі парфуми у світі / Дивіться фото виробників

А місця з 2 по 10 у чільній десятці займають такі парфуми: