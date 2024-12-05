Не Франція, і навіть не Італія: які парфуми є найдорожчими у світі й коштують понад мільйон євро
Коли розмова заходить про дорогі та розкішні парфуми, ми можемо згадати Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne тощо. Однак жодне з цих імен не стоїть на першому місці п'єдесталу з найдорожчих парфумів світу.
Найдорожчі станом на кінець 2024 року – це аромат дубайського парфумерного бренду Nabeel, створеного 1969 року Асгаром Адамом Алі. Про нього та інші парфуми у списку гіпердорогих розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Найдорожчі парфуми у світі коштують до мільйона євро
Shumukh від Nabeel. Цей бренд і цей аромат маловідомі в Європі, але занесені до Книги рекордів Гіннеса. Бо вони коштують не менше 1,29 мільйона доларів чи понад мільйон євро. Що робить їх одними такими дорогими та екстравагантними?
По-перше, флакон прикрашають понад 3500 діамантів, загалом на 38,55 карата, а ще перли, 18 каратів золота і 5,9 кілограма срібла. Так, саме декоративні елементи та компоненти пояснюють ціну продукту.
Сам парфум є унісекс та пропонує ноти троянди, сандалу і мускусу, які тримаються на шкірі до 12 годин – що відверто немало.
Shumukh від Nabeel та інші найдорожчі парфуми у світі / Дивіться фото виробників
А місця з 2 по 10 у чільній десятці займають такі парфуми:
- Golden Delicious від DKNY, 1 мільйон доларів. Це фруктовий аромат з апельсиновим цвітом, сливою та лілією. Все це, звісно, вкрите діамантами, що символізують будівлі Нью-Йорка.
- N°1 Majesté impériale від Клайва Крістіана, 215 000 доларів. Випущено лише 10 екземплярів цього аромату, звідси й ціна.
- J'adore L'or Édition Prestige від Dior, 75 000 доларів. Це особливе видання культового парфуму з ювелірними прикрасами.
- Paco Rabanne 1 Million Luxe Edition, 57 000 доларів. Ексклюзивний аромат в розкішному золотому флаконі з діамантовою короною.
- Pleine Lune sur le Nil de Parfums de Burmann, 30 000 доларів. Ці парфуми випущені ще в 1934 і були продані на аукціоні торік.
- Lágrimas Sagradas de Tebas від Baccarat, 16 800 доларів. Для цього аромату обрали відтінки перцевого цвіту, ягід і сенни.
- Chanel №5 Marilyn Monroe від Chanel, 10 000 доларів. Загальновідомо, що аромати Chanel №5 не бувають дешевими.
- Roja Haute Luxe від Roja Parfums, 3 500 доларів. Його називають "парфумом тисячі ароматів", флакон також вражає уяву.
- Flowerbomb Haute Couture від Viktor & Rolf, 2 700 доларів. Флакон у формі бомби, прикрашений золотом.