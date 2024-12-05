Не Франция, и даже не Италия: какие духи являются самыми дорогими в мире и стоят более миллиона евро
Когда разговор заходит о дорогих и роскошных духах, мы можем вспомнить Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne и другие. Однако ни одно из этих имен не стоит на первом месте пьедестала самых дорогих духов мира.
Самые дорогие по состоянию на конец 2024 года – это аромат дубайского парфюмерного бренда Nabeel, созданного в 1969 году Асгаром Адамом Али. О нем и других духах в списке гипердорогих рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Самые дорогие духи в мире стоят до миллиона евро
Shumukh от Nabeel. Этот бренд и этот аромат малоизвестны в Европе, но занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Потому что они стоят не менее 1,29 миллиона долларов или более миллиона евро. Что делает их одними такими дорогими и экстравагантными?
Во-первых, флакон украшают более бриллиантов 3500 бриллиантов, всего на 38,55 карата, а еще жемчуг, 18 каратов золота и 5,9 килограмма серебра. Да, именно декоративные элементы и компоненты объясняют цену продукта.
Сам парфюм является унисекс и предлагает ноты розы, сандала и мускуса, которые держатся на коже до 12 часов – что откровенно немало.
Shumukh от Nabeel и другие самые дорогие духи в мире / Смотрите фото производителей
А места со 2 по 10 в первой десятке занимают такие духи:
- Golden Delicious от DKNY, 1 миллион долларов. Это фруктовый аромат с апельсиновым цветом, сливой и лилией. Все это, конечно, покрыто бриллиантами, символизирующие здания Нью-Йорка.
- N°1 Majesté impériale от Клайва Кристиана, 215 000 долларов. Выпущено всего 10 экземпляров этого аромата, отсюда и цена.
- J'adore L'or Édition Prestige от Dior, 75 000 долларов. Это особое издание культового парфюма с ювелирными украшениями.
- Paco Rabanne 1 Million Luxe Edition, 57 000 долларов. Эксклюзивный аромат в роскошном золотом флаконе с бриллиантовой короной.
- Pleine Lune sur le Nil de Parfums de Burmann, 30 000 долларов. Эти духи выпущены еще в 1934 и были проданы на аукционе в прошлом году.
- Lágrimas Sagradas de Tebas от Baccarat, 16 800 долларов. Для этого аромата выбрали оттенки перечного цвета, ягод и сенны.
- Chanel №5 Marilyn Monroe от Chanel, 10 000 долларов. Общеизвестно, что ароматы Chanel №5 не бывают дешевыми.
- Roja Haute Luxe от Roja Parfums, 3 500 долларов. Его называют "парфюмом тысячи ароматов", флакон также поражает воображение.
- Flowerbomb Haute Couture от Viktor & Rolf, 2 700 долларов. Флакон в форме бомбы, украшен золотом.