Модель назвала одяг, в якому не варто йти на побачення: сексу гарантовано не буде

Подкастерка, яка називає себе секс-експертом, поділилася поширеними помилками, яких припускаються чоловіки в ліжку. Вона також розповіла, як можна вдосконалити свої рухи напередодні Дня святого Валентина.

28-річна Ана Нелло цілими днями обговорює гарячу тему зі своїми шанувальниками та колегами-творцями, навіть ділиться їхніми історіями у своєму подкасті "Яка вона". Напередодні свята Амура інфлюєнсерка ділиться порадами для будь-якого кавалера, який хоче вразити свою даму в ліжку, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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У що не одягатись на побаченні

Як не дивно, перша порада стосується простору за межами спальні.

Якщо ви хочете завести жінку, вам потрібно докласти зусиль до того, як ви опинитеся в ліжку,

– каже модель, яка має 1,2 мільйона підписників.

Вона зауважила, що необхідно правильно спланувати побачення, зробити комплімент, а також бути галантним. До прикладу, відчинити двері.

"Бути джентльменом і показувати, що вам не байдуже – ось як нас можна розпалити", – додала вона.

Ана порадила також трішки дражнити дівчину під час вечері. Проведіть рукою по її щоці, торкніться її плеча або коліна і дайте зрозуміти, наскільки красивою ви її вважаєте. І одягніться відповідно до нагоди.

Будьте галантним на побаченні / Фото pressfoto

Якщо ти з'явишся в спортивних штанях, тобі не світить секс,

– наголосила вона.

Приділіть увагу клітору

Коли ви опинитеся в спальні, є одна ключова частина тіла, на яку вам потрібно звернути особливу увагу. Ана сказала: "Чоловікам під час сексу потрібно більше зосереджуватися на кліторі".

За словами дівчини, це надзвичайно важливо. Ба більше, якщо чоловіки не вміють взаємодіяти з інтимними частинами тіла жінки, то про майбутні зустрічі можна не мріяти.

Не терти занадто сильно. Ще одне правило для чудового сексу? Насолоджуйтесь оральним сексом, але продовжуйте просити про нього, якщо ви хлопець,

– додала вона.

Як зазначила Ана, слід використовувати послідовні рухи, а також звертати увагу на сигнали тіла партнерки. Вони допоможуть зрозуміти, чи ви все правильно робите.

Щоб вирівняти гру, використовуйте секс-іграшки, але спершу порадьтеся з нею. Якщо у вас було лише кілька побачень, відкладіть вібратори на деякий час і зосередьтеся на тому, щоб краще пізнати її тіло,

– пропонує Ана.

Зверніть увагу на реакції її тіла / Фото lookstudio

Окрім фізичних порад, жителька Флориди, яка живе в Маямі, каже, що особисто їй подобаються домінантні чоловіки в спальні, а ще її заводить гарна борода.

"Якщо у вас поганий секс, це може бути ваша провина. Визнайте це, а потім візьміться за роботу, щоб виправити ситуацію. Поганий секс зазвичай трапляється лише тоді, коли ви не слухаєте іншу людину в спальні", – дала пораду наостанок.

Варте уваги Що в собі слід розвивати, щоб бути привабливішим – і ні, це взагалі не про зовнішність

Прислухайтесь до поради Ани. Вони можуть якісно вплинути на ваше інтимне життя. Як на його наявність, так і на частоту.