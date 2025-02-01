Нові зачіски чи робота в спортзалі – це чудово, але це не ключі до того, щоб інші люди вважали нас привабливішими. Зовнішність та вигляд, безумовно, важливі під час знайомства, але тільки наша особистість у підсумку визначає ставлення до нас.