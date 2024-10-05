Барбер зачарував хлопця, перетворивши його з "Геґріда" на красеня

Одного чоловіка, який дуже хотів якісно підстригтися, вдалося врятувати за допомогою барберських чарів. Перукар зумів перетворити зачіску та бороду клієнта у дещо фантастичне.

Відео своєї роботи майстер ro2blends опублікував у тіктоці. З моменту публікації кліп зібрав уже понад мільйон уподобань, пише Daily Star.

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Чоловік зважився на рішучий крок і змінив зачіску

Свіжа стрижка може творити чудеса не тільки з зовнішністю, а й зі самооцінкою, і цей хлопець – не виняток, він вийшов з перукарні з пружиною в ногах. Хоча перед початком роботи майстра кривився і казав" навіть не хочу про це говорити", вказуючи на своє волосся.

У мене є деякі проблеми, які треба приховати,

– заявив клієнт.

І тут барбер із Брайтона Робб Сантос продемонстрував просто епічні чари.

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Глядачі були приголомшені, що проявилося й у коментарях:

"Це не може бути та сама людина".

"Це, мабуть, найбільший порятунок в історії".

"Брате, у мене просто щелепа відвисла, це божевілля".

Варто зауважити, що Робб, який орудує ножицями як чарівними паличками, не просто перукар. Він бере тікток штурмом, регулярно викладаючи відео своїх грандіозних робіт.