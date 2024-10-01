Власне, так цей фільтр і називається – "без бороди", пише Dexerto. І, як виявилося, безліч чоловіків дуже зацікавилися, що ж там ховається під їхніми роками випестуваними бородами та вусами.

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Кумедний вірусний фільтр "без бороди" підкорив тікток

Вірусний фільтр "без бороди" штурмує тікток, багато чоловіків залюбки випробовують його і діляться своїми кумедними реакціями. Цей фільтр дозволяє бороданям і вусаням побачити, якими вони стають на вигляд без волосся на обличчі.

Реалістичний ефект створює штучний інтелект на розділеному екрані – на одному боці справжнє зображення користувача з бородою, а на іншому – людина вже без неї.

Для багатьох відкриття стало шокуючим, а їхні реакції – часто зі здивуванням чи розчаруванням – збирають мільйони переглядів. Можете глянути відео нижче та оцінити зображені там веселощі та їхню вірусну привабливість.

Чоловіки з "без бороди": дивіться відео з тіктока

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Цей чоловік вражає з бородою, а от без – не факт: відео з тіктока

Як користуватися фільтром "без бороди" у тіктоці

Ви можете здивуватися, але цей фільтр насправді є об'єктивом Snapchat. Щоб випробувати його на собі, потрібно мати встановлений відповідний додаток. А коли ви налаштували Snapchat і увійшли до свого облікового запису, то можете легко скористатися фільтром за таким алгоритмом:

Відкрийте програму Snapchat на своєму пристрої.

Торкніться іконки зі смайликом поруч із кнопкою запису.

У правому нижньому куті виберіть "Дослідити".

У рядку пошуку введіть "Без бороди" (Beardless).

Ви побачите об'єктив із такою назвою – запустіть його.

А після застосування фільтра ви можете записати свою реакцію і зберегти відео у відеопам'яті камери. Звідти легко завантажити відео у тікток і приєднатися до вірусного тренду.