72-річний дідусь став зіркою мережі, коли в його авто сіла українка: що про нього відомо

У тіктоці днями завірусився черговий ролик. Його героями стали модель з Дніпропетровщини та 72-річний австрійський дідусь-багатій. І саме на ньому ми зосередимо свою увагу.

Ролик, знятий у Монако та опублікований на сторінці Pistons Brothers, демонструє нам Петера Кеніга, який намагається познайомитись з ефектною кралею, яка стояла поблизу ресторану. Втім, він її не надто вразив, аж поки не під'їхало Porsche 911, пише 24 Канал. До слова, на каналі цього відео же нема, але його вже розтиражували всією мережею.

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Що відомо про Петера Кеніга?

У відео, на яке накладена пісня гурту ABBA "Money, Money, Money", можна побачити, що швейцар щось пояснив дівчині. Після цього вона таки позбулась свого покерфейсу, сіла в салон авто. А цей дідусь – сів за кермо автівки.

Як Петер Кеніг намагався познайомитись з Вікторією Шевченко: дивіться відео

На ролику вище можна побачити вотермарк тієї самої сторінки у тіктоці, де його вже неможливо побачити. Водночас, якщо погуляти цим акаунтом, то можна побачити, що чимало відео зняті під хіт шведського гурту ABBA.

Звернімо увагу! Дівчина з ролика з Дніпропетровщини, а звуть її Вікторія Шевченко. Вона мешкала в анексованому росіянами Криму, де й здобула титул віцеміс 2017 року. Згодом Вікторія перебралась до Підмосков'я, де вона мешкає досі. Відомо, що вона регулярно з'являється на елітних курортах у Європі.

Повернімось до Петера Кеніга. Він – австрійський бізнесмен, котрий мешкає у Відні. Він, згідно з даними North Data, пов'язаний з низкою компаній, зокрема, Jacob König Real Estate, Trading & Management Services GmbH, König Holding AG, König TAG Trading GmbH, а раніше – Jos. R. Privatstiftung.

Він обіймав керівні, а також наглядові посади у цих організаціях. До прикладу, Кеніг був членом виконавчої ради Jacob König Beteiligungs-GmbH та König Holding AG.

Також Кеніг пов'язаний з Peter König Privatstiftung. Мовиться про організацію, яка надає послуги зі зберігання, а також довірчого управління у Відні. Вона входить до корпоративної групи з 22 компаній.

Зауважимо, що у мережі Кеніга називають мільярдером і значущою фігурою у секторі заліза й алюмінію. Втім, дані North Data або Dun & Bradstreet не підтверджують його чималі статки.

Водночас слід розуміти що він походить з непростої родини. Його пращур Рафаель Кеніг ще у 1864 році відкрив майстерню. А вже у другій половині минулого століття вона переросла у міжнародну групу компаній AluKönigStahl. Нею Петер почав керувати у 20-річному віці.

Вікторію Шевченко та Петера Кеніга потім зафільмували знову: дивіться відео

Що відомо про особисте життя Петера Кеніга?

Він одружився з моделлю угорського походження у 1990 році. Від Барбари Чополай у нього – син Петер і донька Хелена. Згодом подружжя розлучилось, зберігши хороші стосунки.

Наступна його дружина – Леона, котра працювала у банку в Чехії. Петер познайомився з нею у 2004 році. Звернімо увагу, що між ними була 32-річна різниця у віці. Уже через 4 роки у пари народилась донечка Яна. Разом вони прожили впродовж 13 років, після чого розлучились.

Цікаво, що Леона після розлучення з Петером успішно вийшла заміж. Її обранцем став футбольний агент з Італії Федеріко Пасторелло.

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Чи стане Вікторія Шевченко його новою дружиною? Побачимо-побачимо, адже Петер Кеніг вже продемонстрував, що його цікавлять панянки, молодші за нього.