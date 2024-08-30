Колишня зірка UFC знялась у відвертій спортивній формі: мережа не приховує захвату

30 серпня 2024, 23:27
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Автор: Едуард Хомченко

Джерело:

інстаграм Пейдж Ванзант

Давно ми не заглядали до Пейдж Ванзант, а дарма. Хоч вона і покинула UFC, дівчина продовжує тішити своїх прихильників цікавим і дуже гарячим контентом.

Власне, Пейдж Ванзант нині – успішна зірка OnlyFans. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі чимало спокусливих кадрів. Про один із них ми розповімо далі.

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Пейдж хизується пишним бюстом

На світлині, яку Пейдж виклала днями, вона сидить. Красуня закусує стрічку, якою обв'язані її руки. На ній – білі спортивні шорти та порізана майка. Остання демонструє пишний бюст колишньої зірки UFC.

Зроби свій вибір,
– підписала Пейдж світлину.

Пейдж Ванзант знялась у відвертому образі / Фото з інстаграму Ванзант

Ми не знаємо, що вона має на увазі. Але знаємо, що користувачі мережі у захваті від Пейдж. Вони були щедрими на лайки та коментарі. Ось найкращі з них:

  • "Муза! Красива, чарівна, сексуальна";
  • "Класні шортики, крихітко";
  • "Ти приголомшлива";
  • "Спокусливо сексуальна";
  • "Люблю тебе, дівчинко";
  • "Мила, неслухняна, сексуальна крихітка".

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Стежити за Пейдж Ванзант в інстаграмі – суцільне задоволення. І якщо ви досі не підписались на неї, то гайда робити це негайно. Гарантуємо, вам припаде до душі те, що вона публікує!