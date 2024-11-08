Для більшої впевненості на побаченнях можна застосувати цей психологічний трюк

Не дозволяйте браку впевненості в собі стати перешкодою на шляху до бажаного. Знати, як підвищити свою впевненість – правильний крок на арені знайомств і стосунків.

З невпевненістю в собі приходить страх бути відкинутим, що заважає людині приймати правильні рішення. І це коли знайомства самі по собі можуть викликати стрес. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як цього можна уникнути.

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Що можна зробити, щоб підвищити впевненість у знайомствах

Психологиня і докторка філософії Дженіс Вільхауер (Janice Villhauer) каже, що для підвищення впевненості в собі нам потрібно змінити своє мислення і застосувати інший підхід. Потрібно перестати надавати надто великого значення тому, що думають інші, і почати більше цінувати те, що думаємо ми самі.

Щоб підвищити впевненість у знайомствах, слід відмовитися від менталітету "будь ласка, виберіть мене". Це менталітет, коли ми боїмося залишитися на самоті або що ми нікому не потрібні.

Бажання бути обраним є майже таким же універсальним, як і відчуття власної недостатності. Напевно тому, що одне підтверджує інше. Якщо мене не обирають, це доказ того, що я недостатньо хороша,

– вважає Вільхауер.

Для підвищення впевненості в собі нам потрібно змінити своє мислення і застосувати інший підхід / Фото teksomolika@freepik

Вона каже, що це ми повинні бути тим, хто обирає. Це означає перестати думати, що хтось повинен вибрати вас, і що ви повинні чекати, поки хтось вас знайде або дасть вам шанс. А треба почати думати, що ви є людиною, яка має владу вибирати людину, яку ви хочете, і визначати, що ви шукаєте.

Коли ви входите в соціальну ситуацію з думкою про те, що ви обираєте, ваша енергія змінюється. Ви більше не перебуваєте в пасивній позиції безсилля, а в активній позиції дії,

– каже експертка.

Вільхауер пропонує кілька кроків, які допоможуть сформувати таке мислення: