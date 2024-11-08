Для большей уверенности на свиданиях можно применить этот психологический трюк
Не позволяйте нехватке уверенности в себе стать препятствием на пути к желаемому. Знать, как повысить свою уверенность – правильный шаг на арене знакомств и отношений.
С неуверенностью в себе приходит страх быть отвергнутым, что мешает человеку принимать правильные решения. И это когда знакомства сами по себе могут вызвать стресс. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как этого можно избежать.
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Что можно сделать, чтобы повысить уверенность в знакомствах
Психолог и доктор философии Дженис Вильхауэр (Janice Villhauer) говорит, что для повышения уверенности в себе нам нужно изменить свое мышление и применить другой подход. Нужно перестать придавать слишком большое значение тому, что думают другие, и начать больше ценить то, что думаем мы сами.
Чтобы повысить уверенность в знакомствах, следует отказаться от менталитета "пожалуйста, выберите меня". Это менталитет, когда мы боимся остаться в одиночестве или что мы никому не нужны.
Желание быть избранным является почти таким же универсальным, как и ощущение собственной недостаточности. Наверное потому, что одно подтверждает другое. Если меня не выбирают, это доказательство того, что я недостаточно хороша,
– считает Вильхауэр.
Она говорит, что это мы должны быть тем, кто выбирает. Это значит перестать думать, что кто-то должен выбрать вас, и что вы должны ждать, пока кто-то вас найдет или даст вам шанс. А надо начать думать, что вы являетесь человеком, который имеет власть выбирать человека, которого вы хотите, и определять, что вы ищете.
Когда вы входите в социальную ситуацию с мыслью о том, что вы выбираете, ваша энергия меняется. Вы больше не находитесь в пассивной позиции бессилия, а в активной позиции действия,
– говорит эксперт.
Вильхауэр предлагает несколько шагов, которые помогут сформировать такое мышление:
- Начните быть добрее к себе и уменьшите негативный или слишком критический внутренний голос. Это чтобы признать свою ценность, свои сильные стороны и положительные качества.
- Начните наблюдать за другими и анализировать, что вам нравится в них, что не нравится и каких людей вы бы выбрали. Спросите себя, являются ли качества каждого человека такими, что интересуют вас в партнере, и совместимы ли они с вами.
- Спросите себя – этот человек, его качества и поведение приносят вам удовольствие, или наоборот, вызывают у вас негатив.