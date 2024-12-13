Ці вправи потрібні після 50, щоб жити довше, бути здоровим і сильним

Існує один вид вправ, що особливо корисний для тих, кому за 50. Адже він може допомогти зберегти силу та здоров'я.

А мовиться про пілатес. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Чому саме пілатес

Пілатес – це чудовий спосіб залишатися активним, виконувати рекомендовану кількість хвилин фізичних вправ на день, покращити якість та збільшити тривалість життя. І це особливо корисно для людей, старших за 50 років.

Фізичні вправи – один із головних складників довголіття. ВООЗ стверджує, що людина має займатися близько 30 хвилин на день і 150 хвилин на тиждень (на вправи помірної інтенсивності).

Силові тренування визнані найбільш важливими, але це не єдиний вид вправ, який має безліч переваг. Для тих, кому за 50, пілатес може бути особливо гарним варіантом.

Які вправи допоможуть жити довше і здоровіше після 50 років

Пілатес майже не вимагає обладнання і підходить для будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. І є особливо гарним вибором для літніх людей, оскільки забезпечує максимальну користь без значних наслідків, пишуть в UCLA Health. І ось його переваги.

Пілатес – це чудовий спосіб покращити якість та збільшити тривалість життя / Фото freepik

Хоч це вправа на опір з низьким рівнем впливу, вона глибоко активує м'язи й допомагає стабілізувати корпус і суглоби. І вона може бути настільки легкою або інтенсивною, наскільки вам подобається.

й допомагає стабілізувати корпус і суглоби. І вона може бути настільки легкою або інтенсивною, наскільки вам подобається. Також пілатес зменшує ризик падінь . А з віком це питання стає все більш важливим, бо ми втрачаємо м'язову силу, що впливає як на рівновагу, так і на рухливість. Заняття пілатесом допомагають зберегти м'язи сильними і краще балансувати.

. А з віком це питання стає все більш важливим, бо ми втрачаємо м'язову силу, що впливає як на рівновагу, так і на рухливість. Заняття пілатесом допомагають зберегти м'язи сильними і краще балансувати. Ми всі можемо здобути користь від покращення постави завдяки пілатесу, але для людей за 50 років це ще важливіше, оскільки вони втрачають опору в кістках.

завдяки пілатесу, але для людей за 50 років це ще важливіше, оскільки вони втрачають опору в кістках. Ще перевага пілатесу – зниження ризику хронічних захворювань . Регулярні фізичні вправи допомагають захистити вас від хронічних захворювань серця, діабету, допомагають зменшити жирові відкладення на животі та підтримувати здорову вагу.

. Регулярні фізичні вправи допомагають захистити вас від хронічних захворювань серця, діабету, допомагають зменшити жирові відкладення на животі та підтримувати здорову вагу. Існують також емоційні переваги. Вправи дуже корисні для психічного стану, створюють відчуття благополуччя. Коли це відчуття порушується, люди втрачають бажання спілкуватися, мають поганий настрій, що впливає на якість життя і довголіття. Двома найкориснішими елементами пілатесу для психічного стану є вправи на концентрацію та дихання.

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