Популярний пілот приголомшив своєю зарплатою: скільки він отримує за годину польоту

Професія пілота добряче романтизована, зокрема, завдяки фільмам. І ми радіємо, коли пілоти розповідають нам про свою роботу та діляться секретами, зокрема, інформацією про свій заробіток.

Так, блогер і пілот Гаррет Рей з ютуб-каналу flywithgarrett виклав відео. У ньому він розповів, якою є його заробітна платня за один політ, пише 24 Канал. Зауважимо, що працює він на велику авіакомпанію у США.

Дивіться також "Пін – це афіша про історію і своє бачення": цікава розмова з виробником про їхню місію

Скільки заробляє пілот за політ

Гаррет – перший офіцер або, як ще кажуть, другий пілот. Зауважимо, що нам в інтерв'ю пілотеса SkyUp наголосила, що не варто називати другого пілота помічником, адже він також сидить за штурвалом і керує літаком.

І, як зазначив Гаррет, він заробляє по 213,87 долара за годину або ж 8927,98 гривні за нинішнім курсом. Відтак, якби політ тривав годину, то йому б нарахували цю суму, якби дві – то вдвічі більшу.



Гаррет Рей заробляє по 213 доларів на годину / Скриншот з відео

За словами Гаррета, його мета – "максимально збільшити час, проведений вдома", а також "максимально збільшити свою зарплату, коли я далеко від дому".

Це цікаво! Гаррету подобається політ з аеропорту JFK у Нью-Йорку до Фенікса в Аризоні і назад, який передбачає 24-годинну зупинку у Феніксі. Втім, цей маршрут не приносить йому "максимального прибутку".

Чому так? А тому, що проводить близько 40 годин за межами дому, але заробляє лише за 10 годин польоту.

Гаррет розповів про свій найдовший політ: дивіться відео

Нині Гаррет концентрується на польотах, які дають йому можливість заробити найбільше за короткий проміжок часу.

"Сьогодні я летів без пасажирів з аеропорту Ла-Гуардія (LGA) до Далласа-Форт-Ворта (DFW), а потім виконував рейс з DFW до LGA", – розповів він у ролику.

Що таке політ без пасажирів Це рейс, коли пілот перебуває на борту літака для того, щоб дістатись до наступного рейсу, але він не бере участь у пілотуванні літака.

Мені заплатили 1556 доларів за трохи більш як сім годин, а час, проведений поза базою, склав трохи більш як дев'ять годин. Це феноменальний сценарій. Так, мені довелося встати дуже рано, але я повернувся до 15:00,

– додав він.

За словами пілота, він заробляв близько 17 109 доларів на місяць, працюючи 80 годин на посаді першого офіцера.

Варте уваги Жестова мова – не універсальна, – перекладач Ігор Шавро про виклики, міфи й тонкощі професії

Зарплата може бути ще вищою

Гаррет зауважив, що пілоти мають можливість заробляти ще більше. Це стається, коли їх підвищують до рангу капітана. Так, в іншому ролику він розповів, що капітан заробляє вже по 338,95 долара або 14 142,82 гривні за нинішнім курсом.

Що це означає? А те, що Гаррет міг би заробляти по 27 116 доларів на місяць, якби працював по 80 годин капітаном.