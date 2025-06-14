Пластичний хірург назвав найпопулярнішу серед чоловіків операцію, і це не ринопластика

Чоловіки також користуються послугами пластичних хірургів. Одна з причин, через яку вони лягають під ніж, – ринопластика. Причому, пов’язана вона далеко не зі вродженими проблемами.

На цьому наголосив в інтерв’ю Аліні Доротюк пластичний хірург і засновник клініки "CERTUS" Василь Пінчук, пише 24 Канал. Він також назвав найпопулярнішу серед чоловіків пластичну операцію та пояснив, чому трансплантація волосся у Туреччині така популярна.

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Яка пластична операція популярна серед чоловіків

Серед чоловіків найчастіше звертаються з двома проблемами. Перша – повіки, мішки під очима, зморшки під очима. Це, мабуть, на першому місці,

– зазначив хірург.

Друга, як ми вже назвали, – ринопластика. За словами Василя Пінчука, у багатьох чоловіків ніс страждає внаслідок різних причин. Причому, як від дитинства, так і до зрілого віку. Як зазначив хірург, здебільшого мовиться про післятравматичні деформації носа, а не про вроджені. Вони ускладнюють носове дихання. Тому чоловіки і звертаються до фахівців, коли розуміють, що їм стає важко дихати.

До слова! Проблеми з диханням можуть стати на заваді визначенню, чи хороші перед вами чоловічі парфуми, чи ні.



Здебільшого чоловіки намагаються прибрати мішки під очима / Фото freepik

Пересадка волосся у чоловіків

Аліна Доротюк зауважила, що серед знайомих їй чоловіків і знаменитостей популярності набуває пересадка волосся. І що часто звертаються саме до фахівців з Туреччини. Відтак, їй стало цікаво, чим же приваблюють чоловіків там.

У нас є спеціалісти в Україні, й у Києві в тому числі, які займаються трансплантацією волосся різними методиками. І не гірше, ніж у Туреччині виконуються ці операції. І ціни дещо нижчі. Але до Туреччини їздять тому, що досить потужно працює реклама, в тому числі – сарафанне радіо. В тому числі і фірми, які займаються медичним туризмом,

– зазначив Пінчук.

Він додав, що цим компаніям вигідно відправляти пацієнта до Туреччини, щоб заробити на ньому. Що ж стосується результату, то він особливо нічим не відрізняється від того, що можна отримати в Україні у підготовленого спеціаліста, який має досвід роботи в цій галузі.

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Водночас він додав, що в Україні подібних клінік не так уже й багато. Правда, і попит не такий уже й великий серед чоловіків.