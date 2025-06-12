І тоді плями від поту, прилипле волосся та пом'ятий одяг не будуть вас турбувати. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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4 поради для чоловіків, щоб мати свіжий вигляд навіть у +30

Наші літні дні напружені, такі часи. Але ж мати свіжий вигляд хочеться. І для цього ви можете дещо зробити.

Носіть легкий одяг. На жаль, у весняно-літній сезон багато чоловіків просто одягаються так, як і в будь-яку іншу пору, хіба що уникають курток. Це помилка – літо вимагає змін. Замість сорочок з поліестеру та товстих джинсів беріть легкий та вільний одяг, з тонких та дихаючих тканин, як бавовна та льон. Можна злегка оверсайз – так ви тепло тіла не будете утримувати під одягом. Носіть сорочки з короткими рукавами, бавовняні футболки, лляні штани та подібні речі.

На жаль, у весняно-літній сезон багато чоловіків просто одягаються так, як і в будь-яку іншу пору, хіба що уникають курток. Це помилка – літо вимагає змін. Замість сорочок з поліестеру та товстих джинсів беріть легкий та вільний одяг, з тонких та дихаючих тканин, як бавовна та льон. Можна злегка оверсайз – так ви тепло тіла не будете утримувати під одягом. Носіть сорочки з короткими рукавами, бавовняні футболки, лляні штани та подібні речі. Уникайте видимого поту. Коли погода нестерпна, просто важко не пітніти, і це абсолютно нормально. Але якщо ви хочете приховати це, варто вибирати вільний одяг та враховувати його колір. На світлих речах легше помітити плями під пахвами. Також доречно буде носити дихаючу білизну, середні боксери – вони захищають шкіру від тертя, а воно може псувати вам настрій та позначитися на вашому обличчі. Засоби проти подразнення також можуть бути корисними.

Ці поради допоможуть вам мати свіжий вигляд у спекотний сезон / Фото pressfoto@freepik