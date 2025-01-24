Чому міленіали на все скаржаться

Це правда, ми всі це бачимо – міленіали завжди знайдуть на що поскаржитися. Але де ж заховалася підступна причина цього?

Міленіали – це покоління людей, народжених орієнтовно між 1981 та 1996 роками. Що такого зародися в них, що зараз змушує постійно скаржитися? Відповідь знайшов 24 Канал завдяки GQ.

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Скарги міленіалів: де криється причина

У вас досі ноутбук без DVD чи Blu-ray? Вас дратує менший вибір частувань чи Google, який більше не видає корисних результатів у пошуку? А низька якість останніх серіалів на всіх потокових платформах – це взагалі жах, чи не так?

Не кажучи вже про множення паролів для доступу до різних послуг, адаптерів для USB-портів, а ще втоми та зайнятості... Що ж, очевидно, ви – міленіал. Кажуть навіть, що сама суть міленіалів в тому, щоб на все скаржитися.

Коли я дивився по телевізору, як світ ще більше скочується в небуття, переляканий друг написав мені: "Мені 36, ти знаєш, що це означає? Що я маю вік Гомера Сімпсона! Я маю вік типового сім'янина 90-х, одруженого, з 3 дітьми, собакою, котом, стабільною роботою і будинком у 300 квадратів!" Ось чому ми більше не влаштовуємо вечірок і ненавидимо дні народження,

– пише народжений у 1989 Едоардо Вітале.

Що такого в цьому житті настільки турбує міленіалів, що змушує їх постійно скаржитися? / Фото benzoix@freepik

Повернення пухнастих шкарпеток – ще одна трендова скарга міленіалів. Взагалі, модність – це постійна тема, бо міленіали не розуміють, що мають носити. Що носити після 30? Не з Гомера Сімпсона ж брати приклад. Обрати комфорт, залишатися строгим, ризикнути мати вигляд невдахи чи старого дядька, а чи витягнути старі вузькі джинси? На Reddit про це ведуть десятки дискусій.

Що ж, насправді, за даними Deloitte, проблема не в тому, на що і як багато міленіали скаржаться. А в тому, що головною для них проблемою є зростання вартості життя і неможливість купити будинок. Кожен другий з них стверджує, що планує своє життя від зарплати до зарплати, не маючи довгострокових фінансових планів.

Можливо, саме тут собака і заритий. А розуміння проблеми, як відомо, перший і важливий крок до її розв'язання.