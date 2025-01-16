Ці 4 слова миттєво покращують ваш зв'язок у парі, на думку експертів

Побудова хорошого зв'язку зі своєю парою – перший потужний крок до того, щоб зробити стосунки тривалими та щасливими. Другий крок – робити все, щоб підтримувати цей зв'язок.

Багато експертів у сфері стосунків дають поради та рекомендації щодо цього, зокрема й Джеффрі Бернстайн. Він, пише 24 Канал із посиланням на GQ, пропонує 4 слова, які мають допомогти створити позитивну зміну в динаміці стосунків.

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Ключові слова, які допомагають будувати щасливіші стосунки

4 ключові слова, які рекомендує Бернстайн, допомагають працювати над емпатією, зв'язком, і показують, що ми готові бути точкою опори для нашого партнера. І вони насправді є частиною чарівної фрази "як мені допомогти тобі".

Ця фраза, за словами експерта, допомагає розпізнати труднощі, виклики та біль партнера. Також запобігає негативним судженням чи критиці, сприяє комунікації, довірі та співпраці, адже заснована на прагненні до розуміння ситуації та зацікавленості у допомозі в її розв'язанні.

Бернстайн каже, що це глибокий спосіб проявити емпатію і бажання зробити внесок у благополуччя людини, з якою ми у відносинах. У такий спосіб партнери "переводять стосунки від конкуренції до співпраці, де кожен відчуває, що його цінують і підтримують".

Експерт радить застосовувати ці 4 слова для зміцнення зв'язку у стосунках / Фото freepik

Щоб ці 4 слова мали справді позитивний вплив, експерт рекомендує застосовувати їх на практиці так:

Ставте запитання з реальним наміром допомогти та підтримати, а не лише для того, щоб виставити себе у вигідному світлі.

наміром допомогти та підтримати, а не лише для того, щоб виставити себе у вигідному світлі. Уникайте припущення , що ви вже знаєте, що потрібно вашому партнеру. Відкрито слухайте і приймайте відповіді.

, що ви вже знаєте, що потрібно вашому партнеру. Відкрито слухайте і приймайте відповіді. Коли партнер скаже, як ви можете допомогти – спробуйте зробити це.

щоб не втратити інтерес допомагати одне одному, рухатися вперед, будувати стосунки та бути командою, яка зустрічає труднощі з позитивним ставленням.

Звісно, це не єдине рішення, але це, безумовно, чудовий інструмент, який може суттєво змінити стосунки у кращий бік. Також цю фразу можна використовувати не тільки тоді, коли виникають проблеми, але й рутинно – щоб показати партнеру, що ви зацікавлені у спільному виконанні повсякденних завдань.