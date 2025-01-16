Эти 4 слова мгновенно улучшают вашу связь в паре, по мнению экспертов

Построение хорошей связи со своей парой – первый мощный шаг к тому, чтобы сделать отношения длительными и счастливыми. Второй шаг – делать все, чтобы поддерживать эту связь.

Многие эксперты в сфере отношений дают советы и рекомендации по этому поводу, в том числе и Джеффри Бернстайн. Он, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, предлагает 4 слова, которые должны помочь создать положительное изменение в динамике отношений.

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Ключевые слова, которые помогают строить более счастливые отношения

4 ключевых слова, которые рекомендует Бернстайн, помогают работать над эмпатией, связью, и показывают, что мы готовы быть точкой опоры для нашего партнера. И они на самом деле являются частью волшебной фразы "как мне помочь тебе".

Эта фраза, по словам эксперта, помогает распознать трудности, вызовы и боль партнера. Также предотвращает негативные суждения или критику, способствует коммуникации, доверию и сотрудничеству, ведь основана на стремлении к пониманию ситуации и заинтересованности в помощи в ее решении.

Бернстайн говорит, что это глубокий способ проявить эмпатию и желание внести вклад в благополучие человека, с которым мы в отношениях. Таким образом партнеры "переводят отношения от конкуренции к сотрудничеству, где каждый чувствует, что его ценят и поддерживают".

Эксперт советует применять эти 4 слова для укрепления связи в отношениях / Фото freepik

Чтобы эти 4 слова имели действительно положительное влияние, эксперт рекомендует применять их на практике так:

Задавайте вопросы с реальным намерением помочь и поддержать, а не только для того, чтобы выставить себя в выгодном свете.

намерением помочь и поддержать, а не только для того, чтобы выставить себя в выгодном свете. Избегайте предположения , что вы уже знаете, что нужно вашему партнеру. Открыто слушайте и принимайте ответы.

, что вы уже знаете, что нужно вашему партнеру. Открыто слушайте и принимайте ответы. Когда партнер скажет, как вы можете помочь – попробуйте сделать это.

чтобы не потерять интерес помогать друг другу, двигаться вперед, строить отношения и быть командой, которая встречает трудности с позитивным отношением.

Конечно, это не единственное решение, но это, безусловно, замечательный инструмент, который может существенно изменить отношения в лучшую сторону. Также эту фразу можно использовать не только тогда, когда возникают проблемы, но и рутинно – чтобы показать партнеру, что вы заинтересованы в совместном выполнении повседневных задач.