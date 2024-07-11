Пол Мескаль зізнався, що любив виснажливі тренування для "Гладіатора 2" і показав рельєфні м'язи

28-річний ірландський актор Пол Мескаль грає роль Люція Веруса у "Гладіаторі 2". Це дорослий син Люцилли, який був ще дитиною в оскароносному фільмі 2000 року з Расселом Кроу.

Під час нещодавнього інтерв'ю на радіо Пол відзначив жорсткий графік і фізичні навантаження під час зйомок. Але назвав усе це відносно незначною проблемою.

Дивіться також Чоловіку 60 і вже 40 років він тримає однакову вагу та має приголомшливий вигляд: у чому секрет

Пол Мескаль розповів про те, яким став для "Гладіатора 2"

Актора Пола Мескаля під час інтерв'ю на радіо запитали про підготовку до зйомок у блокбастері "Гладіатор 2". І Мескаль відповів так:

Я мав усі зручності. У мене був чудовий тренер. Люди говорили мені, що і коли їсти. Щоб зніматися в такому фільмі, треба багато тренуватися, і мені це подобалося. Утім, звичайно, в певні моменти це втомлює.

Трохи раніше перед цим інтерв'ю Пола показали без сорочки у трейлері зйомок "Гладіатора 2". Зображенням поділився його партнер по фільму Педро Паскаль у соціальних мережах. Шанувальники буквально заполонили розділ коментарів, щоб поділитися своїми думками про фото.

Я просто хотів бути великим і сильним і виглядати як хтось, хто може завдати трохи шкоди. Бо іноді, прагнучи ідеального вигляду, можна стати схожим на модель, а не на воїна,

– додав Мескаль щодо фізичної підготовки до ролі.

Педро Паскаль також розповів, як йому довелося битися зі своїм партнером по фільму: "Він став таким сильним. Я б радше хотів, щоб мене викинули з будівлі, ніж битися з ним знову".

Чи зможе Пол Мескаль перевершити Рассела Кроу? / Колаж 24 Каналу фото First Vanity Fair look та Moviestore

Довгоочікуване продовження "Гладіатора" режисера Рідлі Скотта дебютує через 24 роки після виходу на екрани оригінальної стрічки у 2000 році. Тоді фільм здобув 5 Оскарів з 11 номінацій.

У центрі уваги "Гладіатора 2" – Луцій Верус, якого грає Пол Мескаль. До зіркового акторського складу також увійшли Дензел Вашингтон, Дерек Якобі, Джозеф Квінн та інші.