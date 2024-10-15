Рятувальники Полтавщини оголили свої торси заради благодійної місії: вийшов "гарячий" календар

Рятувальники з ДСНС Полтавщини стали героями календаря "Прикрий перших", та не абияк, а з оголеними торсами. Календар створили волонтери, мета ініціативи – зібрати кошти на 2 автомобілі та комплекси РЕБ для захисту рятувальників.

Речниця ГУ ДСНС в Полтавській області Світлана Рибалко розповіла RFI, що дуже важливо захищати тих, хто першим приходить на допомогу. І при цьому працює під постійними тривогами й повітряними атаками ворога.

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Полтавські рятувальники здивували країну і створили календар зі своїх фото без сорочок

Зйомки для календаря проходили у серпні 2024 року, як розповіла співавторка ідеї та керівниця проєкту "Містохаб" Альона Гончаренко. Збір планували до Дня рятувальника 17 вересня, але зробили це швидше – через гостру потребу в захисті.

Надихнулися автори ідеї вдалим прикладом австралійських пожежників, які традиційно роблять такий календар щороку. Були сумніви – через обставини, в яких живе країна. Але після спілкування з самими рятувальниками стало зрозуміло, що на тлі болю і трагічних подій з рятувальниками дуже хочеться позитивних емоцій з цими людьми.

Ось який вигляд має цей календар із рятувальниками / Дивіться фото "Місія РЕБ "Прикрий перших"

У зйомці взяли участь рятувальники, які щоденно працюють над ліквідацією надзвичайних подій. Це хлопці з Полтави, Горішніх Плавнів, Карлівки, Кременчука, Миргорода. Кожен з них став уособленням певного місяця, і тільки травень представили брати-близнюки Панасенки. Претендентів при цьому було значно більше, ніж 13.

Мені хотілося показати, що наші хлопці кращі за австралійських. Це не такий стереотип, як раніше казали "та що ті пожежники роблять, вони пузаті та сплять". Ні, вони всі качаються, займаються спортом, фізично вони всі загартовані й сильні, тому що це важка праця, яка вимагає сили. Ми хотіли показати таких чоловіків,

– розповіла Світлана Рибалко.

На 2 авто та РЕБ планують зібрати 12 мільйонів гривень. 1,5 мільйона з них мають залучити з продажу календарів. Організатори вирішили зробити унікальним цей календар, "щоб підвищити інтерес і обмежити пропозицію". Тому наклад обмежений – усього 1000 екземплярів.