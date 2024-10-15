Спасатели Полтавщины обнажили свои торсы ради благотворительной миссии: вышел "горячий" календарь

Спасатели из ГСЧС Полтавщины стали героями календаря "Прикрой первых", да не как-нибудь, а с обнаженными торсами. Календарь создали волонтеры, цель инициативы – собрать средства на 2 автомобиля и комплексы РЭБ для защиты спасателей.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко рассказала RFI, что очень важно защищать тех, кто первым приходит на помощь. И при этом работает под постоянными тревогами и воздушными атаками врага.

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Полтавские спасатели удивили страну и создали календарь из своих фото без рубашек

Съемки для календаря проходили в августе 2024 года, как рассказала соавтор идеи и руководитель проекта "Містохаб" Алена Гончаренко. Сбор планировали к Дню спасателя 17 сентября, но сделали это быстрее – из-за острой потребности в защите.

Вдохновились авторы идеи удачным примером австралийских пожарных, которые традиционно делают такой календарь ежегодно. Были сомнения – из-за обстоятельств, в которых живет страна. Но после общения с самими спасателями стало понятно, что на фоне боли и трагических событий со спасателями очень хочется положительных эмоций с этими людьми.

Вот как выглядит этот календарь со спасателями / Смотрите фото "Миссия РЭБ "Прикрой первых"

В съемке приняли участие спасатели, которые ежедневно работают над ликвидацией чрезвычайных происшествий. Это ребята из Полтавы, Горишних Плавней, Карловки, Кременчуга, Миргорода Кременчуга. Каждый из них стал олицетворением определенного месяца, и только май представили братья-близнецы Панасенко. Претендентов при этом было значительно больше, чем 13.

Мне хотелось показать, что наши ребята лучше австралийских. Это не такой стереотип, как раньше говорили "да что те пожарные делают, они пузатые и спят". Нет, они все качаются, занимаются спортом, физически они все закаленные и сильные, потому что это тяжелый труд, который требует силы. Мы хотели показать таких мужчин,

– рассказала Светлана Рыбалко.

На 2 авто и РЭБ планируют собрать 12 миллионов гривен. 1,5 миллиона из них должны привлечь с продажи календарей. Организаторы решили сделать уникальным этот календарь, "чтобы повысить интерес и ограничить предложение". Поэтому тираж ограничен – всего 1000 экземпляров.