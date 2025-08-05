Правильний догляд за одягом забезпечує його довговічність і бездоганний вигляд. Але крім базових правил варто знати й дещо додатково, як-от про використання чохлів, щіток для одягу та розумний підхід до хімчистки.

Усе це допоможе вам захистити свій гардероб від пилу, молі та пошкоджень. Як підтримувати чистоту одягу ефективно та економно, напише 24 Канал завдяки Gentlemen's Gazette.

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Додаткові поради для чистоти та чищення: як правильно доглядати за гардеробом?

Чохли для одягу. Це ключ до захисту гардероба на міжсезоння, тобто на період зберігання речей без використання. Чохли оберігають одяг від пилу, молі та вигорання на світлі. Бавовняні чохли – найкращий вибір, адже вони дихають і їх не потрібно прати. А проте вони коштують дорожче, тож за потреби економії підійдуть і тонкі пластикові або вінілові чохли. Щоб зберегти свіжість, покладіть кедрову дощечку на дно чохла – вона вбирає вологу та відлякує міль. Вибирайте чохли, що відповідають розміру одягу, щоб уникнути зминання.

Це ключ до захисту гардероба на міжсезоння, тобто на період зберігання речей без використання. Чохли оберігають одяг від пилу, молі та вигорання на світлі. Бавовняні чохли – найкращий вибір, адже вони дихають і їх не потрібно прати. А проте вони коштують дорожче, тож за потреби економії підійдуть і тонкі пластикові або вінілові чохли. Щоб зберегти свіжість, покладіть кедрову дощечку на дно чохла – вона вбирає вологу та відлякує міль. Вибирайте чохли, що відповідають розміру одягу, щоб уникнути зминання. Щітки для одягу. Ролики для ворсу з одноразовою стрічкою популярні, але вони поступаються традиційним щіткам для одягу. Щітки зі щільними щетинками видаляють пил і ворсинки, проникаючи в плетіння тканини, на відміну від стрічки, яка лише збирає бруд із поверхні. Щітки довговічні, екологічні та не потребують заміни деталей. Для різних потреб тримайте вдома кілька видів щіток – прямокутну для одягу та пальт, вигнуту для капелюхів, і спеціальну для взуття чи мокасинів. Регулярне використання щіток збереже ваш гардероб чистим, не вимагаючи від вас значних зусиль.

Дізнайтеся, як захистити свій гардероб від пилу, молі та пошкоджень / Колаж 24 Каналу фото freepik

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