Одяг для людей низького зросту – це складне питання. Іноді доводиться вдаватися до хитрощів, щоб знайти правильне вбрання. 24 Канал завдяки GQ розповість про кілька таких.

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Щоб це не стало смугою перешкод: ось кілька порад, як одягатися за невисокого зросту

Перше, що ви маєте зробити – це прийняти свій зріст. Ламати ноги та робити їх довшими не треба, а от що треба – так це зосередитися на правильному одязі. І ось як саме:

Купуйте одяг свого розміру. Станьте перед дзеркалом, поспостерігайте за тілом, зрозумійте свій силует, щоб ви могли одягатися у те, що допоможе вам мати найкращий вигляд. Геометричні фігури часто використовують для визначення різних форм тіла – як-от прямокутник (плечі й стегна на одній лінії), трикутник (ширші стегна і вужчі плечі) або овал (округлі груди й тулуб).

Станьте перед дзеркалом, поспостерігайте за тілом, зрозумійте свій силует, щоб ви могли одягатися у те, що допоможе вам мати найкращий вигляд. Геометричні фігури часто використовують для визначення різних форм тіла – як-от прямокутник (плечі й стегна на одній лінії), трикутник (ширші стегна і вужчі плечі) або овал (округлі груди й тулуб). Уникайте мішкуватого одягу. Мішкуватий або занадто довгий одяг змусить вас виглядати занадто маленьким. Скидатиметься, ніби ви плаваєте у своєму вбранні. Тому переконайтеся, що ви купуєте одяг, який правильно сидить по фігурі. Мета – зберегти гармонійний силует.

Щоб знайти правильне вбрання за низького зросту, скористайтеся цими порадами / Фото freepik