4 травня, 22:22
Як досягти щастя у повсякденному житті: у Гарварді кажуть, що ці 3 звички змінюють все
Основні тези
- Гарвардські дослідження вказують на три звички для досягнення щастя: фізична активність поза домом, щоденні маленькі задоволення, зменшення кількості рішень.
- Фізична активність покращує настрій, маленькі радощі протидіють негативу, а зменшення рішень знижує втому від необхідності, власне, постійно приймати рішення.
Щастя багато хто з нас шукає, але чомусь часто не там, де треба. Тим часом, згідно з дослідженнями Гарвардського університету, його можна досягти за допомогою 3 простих звичок.
І щойно ми їх набудемо, наше щастя стане рішенням, яке ми зможемо активно приймати щодня. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Три звички, що зроблять вас щасливішими у повсякденні
- Перша – виходьте з дому. У статті в Harvard Health Publishing експерти пишуть, що одним із ключів до щоденного щастя є фізична активність, особливо поза межами дому. Вона вивільняє ендорфіни й покращує настрій та самопочуття в цілому. Вчені рекомендують займатися фізичними вправами 30 хвилин на день. Якщо ви не можете з цим впоратися, варто хоча б робити короткі прогулянки – навіть кілька хвилин можуть змінити ситуацію на краще.
- Друга – тіште себе чимось щодня. Експерти Гарварда пишуть, що важливо дозволяти собі маленькі задоволення у повсякденному житті. Слід знайти речі, які приносять вам задоволення, і тішити себе чимсь із них щодня. Це можуть бути дуже маленькі речі, які не коштують багато або взагалі нічого. Почитайте улюблену книгу, з'їжте смачний десерт, пограйте з домашнім улюбленцем, подивіться серіал, послухайте пісню, яка завжди підіймає вам настрій тощо. Важливо робити ці речі щодня, щоб протидіяти негативу чи розчаруванням, які трапляються серед рутини.
- Третя – зменшуйте кількість рішень, які вам доводиться приймати. Якщо ви залишаєте собі занадто багато варіантів, у вас швидко виникає "втома від прийняття рішень", яка своєю чергою змушує вас відчувати себе пригніченим і розчарованим. Прикладом, який гарно ілюструє це, є ситуація, коли ви сидите перед телевізором у п'ятницю ввечері – і просто не можете вирішити, що ж хочете дивитися.
- Бонусна порада: створіть собі вдома максимально комфортну атмосферу. Оберіть одяг, в якому ви почуваєтеся найкомфортніше, оточіть себе предметами, які вам найбільше подобаються, і складайте списки – страв, які ви хочете з'їсти, серіалів, які ви хочете подивитися тощо, щоб звертатися до них, коли вам не хочеться приймати рішення.