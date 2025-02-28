Бо це не ранок, не вечір і навіть не обідня перерва. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Коли ми найщасливіші протягом доби: британське дослідження

У 2015 році британські вчені (о, так, саме вони) провели дослідження на групі з 2000 людей. І воно визначило, що о 14:35 людина почуває себе максимально щасливою.

Факт кумедний сам по собі, але цікаво, чому це так? Здавалося б, після обіду травлення має завершитися, а перспектива повернення на роботу затьмарить наш настрій. Але саме в цей час наша радість досягає свого піка.

Найімовірніше пояснення в тому, що у першій половині дня ми зазвичай виконуємо і завершуємо найбільш напружені завдання, а енергія обіду дає нам хороший настрій. Тобто смачно поїсти, зробити невелику перерву і відчути, що найважча частина дня вже пройдена – достатній набір, щоб відчути себе щасливим.

А коли моральний дух досягає найнижчої точки? Згідно зі згаданим вище британським дослідженням, це понеділок, 11:17. Це коли ранок минає, настає втома, а вихідні здаються далекими. Ефект посилює складність повернення в робочий ритм. Ще одним важким часом є вечір неділі, який символізує кінець перепочинку і тривогу понеділка.

Британські вчені назвали точний час, коли ми відчуваємо себе найщасливішими, але є й інші версії / Фото freepik

Але є й інші версії щодо найщасливішого часу, і також від науковців

Деякі дослідники мають іншу думку і найщасливішим часом доби називають "щасливу годину" – це коли ми закриваємо комп'ютер і матеріалізуємо ідею про випивку або інший момент розслаблення. Називають час між 17 та 20 годинами, коли більшість людей закінчують роботу, і настає перехідна фаза між обов'язками та задоволеннями.

Ще одне дослідження, проведене вченими Гамбурзького університету, показує, що четвер – це день, коли ми найщасливіші. Причиною може бути очікування вихідних, яке викликає більшу ейфорію, ніж самі вихідні. А субота та неділя частіше є лише днями млявості.

І ще одне нещодавнє дослідження Університетського коледжу Лондона стверджує, що ми почуваємося найкраще протягом дня саме вранці. Вчені проаналізували відповіді 49 000 людей у період з 2020 по 2022. За результатами цього визначали й пік найгіршого самопочуття – це близько опівночі.

Що ж, поки наука намагається розшифрувати перепади нашого настрою, одне можна сказати напевно: щастя – це не лише питання часу. Але якщо ви відчуваєте приплив радості о 14:35 або в четвер, тепер ви бодай знаєте, що ви не один.