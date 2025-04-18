CEO відомої компанії поділився, яка якість гарантовано збільшить ваші шанси на кар'єрний успіх

Успіх має багато форм і шляхів, якими до нього можна йти. Але є одна особливо важлива для зростання якість – щоб іти в ногу з часом та вдосконалюватися нехай потроху, але постійно.

Нею поділився Майкл Рамлет, співзасновник і генеральний директор глобальної аналітичної компанії Morning Consult. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

До теми Ці 3 моделі поведінки подобаються людям, але руйнують ваш успіх і роботу

Інтелектуальна допитливість – критично важлива для успіху якість людини

Є дещо критично важливе і необхідне в будь-якій роботі, кар'єрі чи проєкті. Майкл Рамлет із Morning Consult каже, що найважливішою якістю людини, яка прагне успіху, є інтелектуальна допитливість.

Адже світ дуже динамічно рухається вперед, щодня з'являються якісь нові речі, тож потрібно за будь-яких обставин залишатися актуальним і конкурентоспроможним.

У цьому світі інтелектуальна допитливість надзвичайно важлива, бо спонукає вас продовжувати вчитися, розвивати навички та розуміти нові технології та інструменти.

Навіть Білл Гейтс говорив, що саме ця якість допоможе людям процвітати на робочому місці в майбутньому, а ще й стане конкурентною перевагою.

Інтелектуальну допитливість можна розвивати читаючи, відвідуючи семінари, курси, займаючись новими хобі або вивчаючи цікаві теми. Це допоможе вам з часом розробити нові ідеї, кращі способи подолання викликів, проблем і труднощів.

Допитливість – величезна перевага у динамічному та мінливому світі / Фото garetsvisual@freepik

Гейтс, до слова, не перестав вчитися, коли кинув університет – навпаки, кажуть навіть, що він часто випробовує нові технології, коли вони з'являються, просто для того, щоб зрозуміти, як вони працюють і як можуть допомогти йому розвиватися.

Та й наука каже, що допитливість є ключовим фактором у процесі навчання та чудово впливає на загальну задоволеність життям. Допитливі люди мають кращі стосунки, краще спілкуються, і навіть більш привабливі для інших людей.

Допитливість може бути й великою перевагою під час співбесіди на роботу. Проявіть свою допитливість, спробуйте продемонструвати адаптивність і вміння розв'язувати проблеми – і у вас побачать ті якості, які є дуже бажаними для працівників.

Допитливість так само важлива, як і інтелект, адже світ мінливий, і багато речей, які ми знаємо сьогодні, можуть виявитися неактуальними вже завтра. Отже, ця якість не лише допоможе вам розвиватися, але й сприятиме кращим стосункам та кращим можливостям працевлаштування.