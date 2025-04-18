CEO известной компании поделился, какое качество гарантированно увеличит ваши шансы на карьерный успех

Успех имеет много форм и путей, по которым к нему можно идти. Но есть одно особенно важное для роста качество – чтобы идти в ногу со временем и совершенствоваться пусть понемногу, но постоянно.

Ею поделился Майкл Рамлет, соучредитель и генеральный директор глобальной аналитической компании Morning Consult. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Интеллектуальная любознательность – критически важное для успеха качество человека

Есть кое-что критически важное и необходимое в любой работе, карьере или проекте. Майкл Рамлетт из Morning Consult говорит, что важнейшим качеством человека, который стремится к успеху, является интеллектуальная любознательность.

Ведь мир очень динамично движется вперед, ежедневно появляются какие-то новые вещи, поэтому нужно при любых обстоятельствах оставаться актуальным и конкурентоспособным.

В этом мире интеллектуальная любознательность чрезвычайно важна, потому что побуждает вас продолжать учиться, развивать навыки и понимать новые технологии и инструменты.

Даже Билл Гейтс говорил, что именно это качество поможет людям процветать на рабочем месте в будущем, а еще и станет конкурентным преимуществом.

Интеллектуальную любознательность можно развивать читая, посещая семинары, курсы, занимаясь новыми хобби или изучая интересные темы. Это поможет вам со временем разработать новые идеи, лучшие способы преодоления вызовов, проблем и трудностей.

Любознательность – огромное преимущество в динамичном и меняющемся мире / Фото garetsvisual@freepik

Гейтс, к слову, не перестал учиться, когда бросил университет – наоборот, говорят даже, что он часто испытывает новые технологии, когда они появляются, просто для того, чтобы понять, как они работают и как могут помочь ему развиваться.

И наука говорит, что любознательность является ключевым фактором в процессе обучения и прекрасно влияет на общую удовлетворенность жизнью. Любознательные люди имеют лучшие отношения, лучше общаются, и даже более привлекательны для других людей.

Любознательность может быть и большим преимуществом во время собеседования на работу. Проявите свою любознательность, попробуйте продемонстрировать адаптивность и умение решать проблемы – и в вас увидят те качества, которые очень желательны для работников.

Любознательность так же важна, как и интеллект, ведь мир изменчив, и многие вещи, которые мы знаем сегодня, могут оказаться неактуальными уже завтра. Итак, это качество не только поможет вам развиваться, но и будет способствовать лучшим отношениям и лучшим возможностям трудоустройства.