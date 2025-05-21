Ось що потрібно зробити, якщо вам здається, що всі навколо кращі за вас

Багато людей мають звичку порівнювати свої досягнення з іншими людьми, чи то знайомими, чи публічними. Але це пастка, яка часто змушує нас думати, що ми працюємо не так добре, як вони. А це б'є по самооцінці.

Нейропсихологиня Санам Хафіз каже, що робити такі порівняння – у нас в ДНК. Але це не означає, що ми не можемо вплинути на ситуацію. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Докторка Хафіз наводить 3 прості поради, покликані допомогти людині припинити ставити інших на п'єдестал замість себе.

Подумайте, навіщо ви порівнюєте себе з кимось

Перш ніж ви зможете змінити те, як порівняння впливає на вас, варто зрозуміти, що ви відчуваєте насправді . Проаналізуйте свої емоції та думки, які виникають, коли ви порівнюєте свій успіх з успіхом інших.

. Проаналізуйте свої емоції та думки, які виникають, коли ви порівнюєте свій успіх з успіхом інших. Поверхнева відповідь – через заздрість, але якщо копнути трохи глибше, можна знайти там розчарування, сором, комплекс неповноцінності або інші несподівані речі. Якщо ви побачите це в собі, приймайте без осуду. Це часто є першим кроком до більш повноцінного життя.

Багато людей мають звичку порівнювати свої досягнення з іншими людьми, але це пастка / Фото asierromero@freepik

Визнайте власні успіхи

У спіралі порівняння основна проблема в тім, що ви повністю нехтуєте власними успіхами . Це наче самосаботаж. Але правда в тому, що ви досягли успіху – хоча ваш шлях відрізнявся від шляхів ваших друзів. Звідси й друга порада докторки Хафіз: подумайте про всі свої перемоги. Дуже важливо дивитися на перемоги у своєму житті й розуміти, що успіх може мати різні форми.

. Це наче самосаботаж. Але правда в тому, що ви досягли успіху – хоча ваш шлях відрізнявся від шляхів ваших друзів. Звідси й друга порада докторки Хафіз: подумайте про всі свої перемоги. Дуже важливо дивитися на перемоги у своєму житті й розуміти, що успіх може мати різні форми. Для цього вам може знадобитися переосмислити або розширити те, що для вас означає успіх. Якщо ви постійно користуєтеся чужими мірками, щоб оцінити, наскільки далеко ви просунулися, швидше за все, ви використовуєте визначення успіху, яке не стосується вашого власного життя.

Ви маєте зрозуміти, що відчуваєте насправді, а тоді взятися до справи зі скидання інших із п'єдесталу / Фото freepik

Визначте свої цілі та дійте

Створіть дошку бачення того, що ви хочете робити далі . "Пошук рішення – це найкраще, що може робити мислення", – каже Хафіз. Дослідження показують, що пошук і реалізація рішень можуть зменшити тривогу та підвищити самооцінку. Що ще краще, це дозволяє перестати зосереджуватися на інших і сфокусуватися на собі.

. "Пошук рішення – це найкраще, що може робити мислення", – каже Хафіз. Дослідження показують, що пошук і реалізація рішень можуть зменшити тривогу та підвищити самооцінку. Що ще краще, це дозволяє перестати зосереджуватися на інших і сфокусуватися на собі. Тож запитайте себе: "Що для мене важливо? Чого я хочу в житті, але не маю зараз?" Потім перерахуйте конкретні кроки, які вам потрібно зробити, щоб наблизитися до цих цілей. Це може бути навчання в новій сфері або створення власного бізнесу, а може просто відпочити після багатьох років роботи на межі можливостей.

І зрештою ви побачите очевидність цього факту: порівнювати себе потрібно не з іншими людьми, а з тим, наскільки ви задоволені чи незадоволені власним життям. Як каже Хафіз, "інші люди просто тримають перед вами дзеркало".