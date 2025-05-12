Що у цьому випадку потрібно і що допомагає найбільше? Це корисні звички. І з кого брати приклад, як не з найуспішніших CEO світу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Психологічна стійкість та 3 звички найуспішніших СЕО для її розвитку

Білл Гейтс – навчання та зосередження. Цей мільярдер відкрито розповідає про свої звички та розпорядок дня, про дії, які допомогли йому досягти успіху, і про те, що він продовжує робити сьогодні, щоб залишатися успішним.

– навчання та зосередження. Цей мільярдер відкрито розповідає про свої звички та розпорядок дня, про дії, які допомогли йому досягти успіху, і про те, що він продовжує робити сьогодні, щоб залишатися успішним. У Гейтса є дві особливо корисні звички. Перша – постійне навчання, яку він втілює через читання, аналіз та тестування нових технологій. Навчання також дозволяє йому зберігати мозок молодим і активним. Друга звичка пов'язана з зосередженістю. Гейтс зазвичай медитує 2 – 3 рази на тиждень, що дозволяє йому тримати рівень стресу під контролем і досягати більшої ясності розуму.

Корисні звички – важливий інструмент до досягнення психологічної стійкості / Скриншот з ютубу Білла Гейтса

Воррен Баффет – робити паузу, перш ніж реагувати. Одна зі звичок, яка допомогла Баффету зміцнити свою психічну силу, а також допомагає йому приймати кращі рішення і досягати більших результатів – це звичка робити паузу перед тим, як реагувати.

– робити паузу, перш ніж реагувати. Одна зі звичок, яка допомогла Баффету зміцнити свою психічну силу, а також допомагає йому приймати кращі рішення і досягати більших результатів – це звичка робити паузу перед тим, як реагувати. Це про те, що перед тим, як відповісти на запитання, розв'язати проблему або зануритися у ситуацію, потрібно кілька хвилин подумати, щоб не діяти під впливом імпульсу, гніву чи страху, а в стані спокою та роздумів. Це дозволяє залишатися зосередженим і логічно мислити навіть під тиском.

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