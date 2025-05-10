Приберіть це зі свого резюме, якщо ви хочете знайти роботу

Наявність цієї деталі у вашому резюме можуть сприйняти як червоний прапорець, який зменшить ваші шанси на працевлаштування. Щонайменше, точно не вдасться справити перше гарне враження.

Отже, щоб знайти роботу, треба почати зі створення привабливого резюме. HR-експертка Анджела Бітті порадила, що туди додавати не слід – пише 24 Канал завдяки GQ.

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Ось червоний прапорець, який потрібно прибрати зі свого резюме

Є одна деталь, яку вважають величезним червоним прапором, що змушує інтерв'юерів і компанії сумніватися, чи дійсно людина їм підходить. Бітті каже – це довгий список місць роботи, де ви пропрацювали недовго.

Так, у наш час люди часто переходять з однієї роботи на іншу, особливо на початку кар'єри. Але збільшення списку може стати перешкодою для здобуття нової роботи.

Негативну закономірність помічають, і це змушує компанії замислитися, чи здатні шукачі роботи співпрацювати та працювати так, щоб залишатися на одному місці достатньо довго та мати вплив.

На щастя, можна дещо зробити, щоб ваш список робіт не став перешкодою. Це якщо ви раптом принципово не хочете його просто прибрати.

HR-експертка порадила, що не слід додавати до резюме / Фото katemangostar@freepik