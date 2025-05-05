Є багато порад щодо цього, та 24 Канал із посиланням на GQ вирішив поцікавитися "думкою" штучного інтелекту. І він радить розумні речі – розвивати допитливість, впевненість і зв'язки, а ще дає деякі ключі, які можуть допомогти.

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5 порад від ШІ для того, щоб стати цікавішою людиною

Розвивайте коло інтересів. Читайте про різне, знаходьте нові хобі, розпитуйте, шукайте, продовжуйте вчитися. Розвиток різноманітних інтересів корисний для мозку та розширення світогляду, а ще може дати вам тези для розмов і допомогти розвинути емпатію до інших людей. Людина, яка цікавиться світом, завжди й сама буде цікавою.

Читайте про різне, знаходьте нові хобі, розпитуйте, шукайте, продовжуйте вчитися. Розвиток різноманітних інтересів корисний для мозку та розширення світогляду, а ще може дати вам тези для розмов і допомогти розвинути емпатію до інших людей. Людина, яка цікавиться світом, завжди й сама буде цікавою. Цікавтеся іншими. Активне слухання і запитання, які демонструють зацікавленість, допоможуть вам побудувати кращі стосунки, зроблять вас більш симпатичною і привабливою людиною, а також стимулюватимуть інших відчути щиру зацікавленість до вас.

Штучний інтелект порадив кілька ключів, з якими можна стати більш цікавою особистістю / Фото gpointstudio@freepik