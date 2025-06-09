Хочете навчитися швидко засинати – ось вам трюк, який дійсно працює

Рахування овець – відомий класичний трюк для швидкого засинання, але він працює не для всіх. Натомість є інший – ви навряд чи чули про нього, а проте експерти твердять, що він працює.

При цьому його легко застосувати, і ви можете спробувати його вже цього вечора. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Як працює "трюк із ліфтом" для швидкого засинання

Цей трюк зацікавить вас, якщо ви потребуєте дієвої техніки для засинання. Ним поділився психолог Джеффрі Бернстайн.

Він називається "трюк із ліфтом".

Суть у тому, щоб просто закрити очі та уявити, що ви входите в ліфт.

Далі закриваються двері, ліфт починає плавно опускатися.

І кожен поверх, що минає повз вас, символізує крок до глибокого сну і спокою.

Ви будете поступово відчувати, як ваше тіло розслабляється, поки ліфт рухається у вашій голові.

Спуск імітує те, що нервова система робить природно під час засинання: серцевий ритм сповільнюється, м'язи розслабляються, а мозкові хвилі переходять від стану пильності до сонливості,

– пояснив експерт.

За допомогою цього трюку для засинання ви дійсно зможете відпочити. Застосовуйте його щовечора, поки не опануєте – це не займе багато часу та зусиль, а ваше тіло скаже вам спасибі.

"Трюк із ліфтом" для швидкого засинання легко застосовувати, і він дійсно працює / Фото freepik

До слова, щоб покращити якість нічного сну, ви можете застосувати правило 10-3-2-1-0 від докторки Джесс Андраде. Його суть така: