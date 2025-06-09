Хотите научиться быстро засыпать – вот вам трюк, который действительно работает
- Психолог Джеффри Бернстайн предлагает "трюк с лифтом" для быстрого засыпания.
- Он способствует расслаблению нервной системы и имитирует естественный процесс засыпания.
Считать овец – известный классический трюк для быстрого засыпания, но он работает не для всех. Зато есть другой – вы вряд ли слышали о нем, однако эксперты утверждают, что он работает.
При этом его легко применить, и вы можете попробовать его уже этим вечером. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Как работает "трюк с лифтом" для быстрого засыпания
Этот трюк заинтересует вас, если вы нуждаетесь в действенной технике для засыпания. Им поделился психолог Джеффри Бернстайн.
Он называется "трюк с лифтом".
- Суть в том, чтобы просто закрыть глаза и представить, что вы входите в лифт.
- Далее закрываются двери, лифт начинает плавно опускаться.
- И каждый проходящий мимо вас этаж символизирует шаг к глубокому сну и спокойствию.
- Вы будете постепенно чувствовать, как ваше тело расслабляется, пока лифт движется в вашей голове.
Спуск имитирует то, что нервная система делает естественно во время засыпания: сердечный ритм замедляется, мышцы расслабляются, а мозговые волны переходят от состояния бдительности к сонливости,
– объяснил эксперт.
С помощью этого трюка для засыпания вы действительно сможете отдохнуть. Применяйте его каждый вечер, пока не овладеете – это не займет много времени и усилий, а ваше тело скажет вам спасибо.
К слову, чтобы улучшить качество ночного сна, вы можете применить правило 10-3-2-1-1-0 от доктора Джесс Андраде. Его суть такова:
- Не употреблять кофеин 10 часов до сна – он затрудняет засыпание.
- Не употреблять алкоголь 3 часа до сна – иначе есть риски, что вы будете чаще просыпаться ночью.
- Не работать 2 часа до сна. Работа стимулирует мозг и держит его в напряжении, поэтому вы не сможете расслабиться и отдохнуть.
- Не включать экраны за 1 час до сна. Это про телевизоры, ноутбуки и телефоны – они затрудняют засыпание.
- Не нажимать кнопку повтора на будильнике утром, то есть делать это можно целых 0 раз. Иначе ваши циклы сна могут нарушиться.