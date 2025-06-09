Хотите научиться быстро засыпать – вот вам трюк, который действительно работает

Считать овец – известный классический трюк для быстрого засыпания, но он работает не для всех. Зато есть другой – вы вряд ли слышали о нем, однако эксперты утверждают, что он работает.

При этом его легко применить, и вы можете попробовать его уже этим вечером. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

Смотрите также Они работают: Гарвард советует эти 7 способов против храпа

Как работает "трюк с лифтом" для быстрого засыпания

Этот трюк заинтересует вас, если вы нуждаетесь в действенной технике для засыпания. Им поделился психолог Джеффри Бернстайн.

Он называется "трюк с лифтом".

Суть в том, чтобы просто закрыть глаза и представить, что вы входите в лифт.

Далее закрываются двери, лифт начинает плавно опускаться.

И каждый проходящий мимо вас этаж символизирует шаг к глубокому сну и спокойствию.

Вы будете постепенно чувствовать, как ваше тело расслабляется, пока лифт движется в вашей голове.

Спуск имитирует то, что нервная система делает естественно во время засыпания: сердечный ритм замедляется, мышцы расслабляются, а мозговые волны переходят от состояния бдительности к сонливости,

– объяснил эксперт.

С помощью этого трюка для засыпания вы действительно сможете отдохнуть. Применяйте его каждый вечер, пока не овладеете – это не займет много времени и усилий, а ваше тело скажет вам спасибо.

"Трюк с лифтом" для быстрого засыпания легко применять, и он действительно работает / Фото freepik

К слову, чтобы улучшить качество ночного сна, вы можете применить правило 10-3-2-1-1-0 от доктора Джесс Андраде. Его суть такова: