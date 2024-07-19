Про зарплату та не тільки: як виграти будь-які переговори на роботі

Варто знати, як вести переговори, щоб отримати кращу зарплату, кращу роботу, кращі умови та можливості. Це не так складно, як здається, але потрібно подбати про деякі деталі, які допоможуть вам переконати інших і здобути бажане.

Мати хороші ідеї чи пропозиції – замало, треба ще знати, як їх представити, як переконати і як провести ефективні переговори. І ми не говоримо про маніпулювання, а про те, щоб бути переконливим та знати, як відстоювати свою думку і потреби.

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Як вигравати переговори на роботі

Правило 80 – 20. Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами.

Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами. Активне слухання. Хороший перемовник знає, що це не про монолог. Важливо слухати те, що говорять інші, і намагатися зрозуміти їхню позицію. Це також допомагає іншим скласти про вас краще уявлення. "Покажіть, що ви щиро слухаєте, киваючи головою, підтримуючи зоровий контакт і підсумовуючи їхні думки. Це не тільки демонструє повагу, але й гарантує, що ви правильно розумієте позицію інших", – пише Psychology Today.

Готуйтеся, слухайте та будьте точними в аргументах, коли ведете переговори / Фото freepik