Про зарплату та не тільки: як виграти будь-які переговори на роботі
19 липня 2024, 12:44Читать новость на русском
Джерело:GQ
Варто знати, як вести переговори, щоб отримати кращу зарплату, кращу роботу, кращі умови та можливості. Це не так складно, як здається, але потрібно подбати про деякі деталі, які допоможуть вам переконати інших і здобути бажане.
Мати хороші ідеї чи пропозиції – замало, треба ще знати, як їх представити, як переконати і як провести ефективні переговори. І ми не говоримо про маніпулювання, а про те, щоб бути переконливим та знати, як відстоювати свою думку і потреби.
Дивіться також Правило Білла Гейтса 1 – 5 допоможе втримати успіх та впевненість у собі
Як вигравати переговори на роботі
- Правило 80 – 20. Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами.
- Активне слухання. Хороший перемовник знає, що це не про монолог. Важливо слухати те, що говорять інші, і намагатися зрозуміти їхню позицію. Це також допомагає іншим скласти про вас краще уявлення. "Покажіть, що ви щиро слухаєте, киваючи головою, підтримуючи зоровий контакт і підсумовуючи їхні думки. Це не тільки демонструє повагу, але й гарантує, що ви правильно розумієте позицію інших", – пише Psychology Today.
- Ефект якоря. Згідно з Business Insider, першу пропозицію слід починати з сильної позиції, з високої точки, яка залишає невеликий простір для змін. Коли ви робите першу пропозицію, співрозмовник повинен відповісти на неї, а не починати з власних ідей чи пропозицій. Перша пропозиція має бути "агресивною" або великою, оскільки це призводить до кращої угоди, яка є ближчою до того, чого ви насправді хочете. "Той, хто робить першу пропозицію, по суті, залишає якір на столі", – пише Insider.
- Докази та точність. Докази – це чіткі приклади, зокрема ваших досягнень, зростання, з чіткими показниками, які можна виміряти. Це допомагає підкріпити переговори й показати, що ви заслуговуєте на те, про що просите, а також збільшує шанси на те, що відповідь буде позитивною. Точність – це, наприклад, про точну цифру зарплати, яку ви шукаєте. Коли ви робите це, то показуєте, що знаєте, про що говорите, і збільшуєте свої шанси на те, що співрозмовник сприйме те, що ви говорите.
- Шукайте безпрограшний варіант. Psychology Today стверджує, що важливо шукати безпрограшні сценарії та пропозиції, де кожен відчуває, що він щось виграє. Ідея в тому, щоб знайти спільну мову і показати, що те, що ви пропонуєте, буде корисним не тільки для вас, але й для інших. Так ви не тільки здобуваєте результат, але й зміцнюєте свої стосунки з іншою людиною.