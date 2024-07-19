О зарплате и не только: как выиграть любые переговоры на работе

Стоит знать, как вести переговоры, чтобы получить лучшую зарплату, лучшую работу, лучшие условия и возможности. Это не так сложно, как кажется, но нужно позаботиться о некоторых деталях, которые помогут вам убедить других и получить желаемое.

Иметь хорошие идеи или предложения – мало, надо еще знать, как их представить, как убедить и как провести эффективные переговоры. И мы не говорим о манипулировании, а о том, чтобы быть убедительным и знать, как отстаивать свое мнение и потребности.

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Как выигрывать переговоры на работе

Правило 80 – 20. Оно нужно для успеха и достижения целей, и касается подготовки, которая чрезвычайно важна для того, чтобы вы могли лучше вести переговоры. Это правило, по Psychology Today, говорит, что 80% переговоров – это подготовка, а 20% – выполнение. То есть вам нужно знать, что вы собираетесь сказать, иметь факты, ответы на возможные вопросы и четкое представление, в каком направлении вы хотите двигаться со своими аргументами.

Оно нужно для успеха и достижения целей, и касается подготовки, которая чрезвычайно важна для того, чтобы вы могли лучше вести переговоры. Это правило, по Psychology Today, говорит, что 80% переговоров – это подготовка, а 20% – выполнение. То есть вам нужно знать, что вы собираетесь сказать, иметь факты, ответы на возможные вопросы и четкое представление, в каком направлении вы хотите двигаться со своими аргументами. Активное слушание. Хороший переговорщик знает, что это не про монолог. Важно слушать то, что говорят другие, и пытаться понять их позицию. Это также помогает другим составить о вас лучшее представление. "Покажите, что вы искренне слушаете, кивая головой, поддерживая зрительный контакт и суммируя их мысли. Это не только демонстрирует уважение, но и гарантирует, что вы правильно понимаете позицию других", – пишет Psychology Today.

Готовьтесь, слушать и будьте точными в аргументах, когда ведете переговоры / Фото freepik