Як не зіпсувати свій стиль після 60: ось найпоширеніші помилки, яких слід уникати

Помилки стилю переслідують нас, якого б віку ми не досягали. Так, навіть у 60 років та більше. І це ми не говоримо про суто індивідуальні, а про дуже поширені загальні помилки.

Наприклад, з віком чоловіки часто починають думати, що їхній гардероб усе менш важливий – що, звісно, геть не так. Отже, якого одягу слід уникати та про інші стильові помилки у 60+ розповідаємо на 24 Каналі завдяки GQ.

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Помилки стилю: що робити, коли вам поза 60 і ваш гардероб нудний?

Отже, якщо ви на порозі 60 або вже його перетнули, варто знати про ці 6 типових помилок у стилі. Знати, та уникати їх.

Не підганяти одяг під себе. Так, раніше ви носили одяг таким, яким купували, але тепер вже час почати робити підгонку до правильного крою та розміру. Мало який магазинний одяг вам дійсно пасуватиме, адже його робили за усередненим лекалом.

Так, раніше ви носили одяг таким, яким купували, але тепер вже час почати робити підгонку до правильного крою та розміру. Мало який магазинний одяг вам дійсно пасуватиме, адже його робили за усередненим лекалом. Носити тільки повні костюми. Хороший костюм-трійка – це завжди елегантно, проте не слід завжди носити його весь. Ця звичка робить вас нудним і дещо застарілим. Краще носіть окремі вироби або поєднуйте елементи різних комплектів.

З віком чоловіки починають думати, що їхній гардероб вже не важливий – що геть не так / Фото freepik