21 липня, 22:18
Як не зіпсувати свій стиль після 60: ось найпоширеніші помилки, яких слід уникати
Основні тези
- Чоловікам після 60 слід уникати типових помилок стилю, таких як носіння одягу "для свого віку" та зловживання спортивним.
- Важливо підганяти одяг під себе, експериментувати з яскравими кольорами та досліджувати нові модні тенденції.
Помилки стилю переслідують нас, якого б віку ми не досягали. Так, навіть у 60 років та більше. І це ми не говоримо про суто індивідуальні, а про дуже поширені загальні помилки.
Наприклад, з віком чоловіки часто починають думати, що їхній гардероб усе менш важливий – що, звісно, геть не так. Отже, якого одягу слід уникати та про інші стильові помилки у 60+ розповідаємо на 24 Каналі завдяки GQ.
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Помилки стилю: що робити, коли вам поза 60 і ваш гардероб нудний?
Отже, якщо ви на порозі 60 або вже його перетнули, варто знати про ці 6 типових помилок у стилі. Знати, та уникати їх.
- Не підганяти одяг під себе. Так, раніше ви носили одяг таким, яким купували, але тепер вже час почати робити підгонку до правильного крою та розміру. Мало який магазинний одяг вам дійсно пасуватиме, адже його робили за усередненим лекалом.
- Носити тільки повні костюми. Хороший костюм-трійка – це завжди елегантно, проте не слід завжди носити його весь. Ця звичка робить вас нудним і дещо застарілим. Краще носіть окремі вироби або поєднуйте елементи різних комплектів.
- Носити одягу "для свого віку". Часто чоловіки вважають, що з віком повинні одягатися "солідніше", тому уникають якихось "молодіжних" речей. Насправді одяг не є ексклюзивним для того чи іншого покоління, тому сміливо можете виходити за уявлені вами ж межі свого.
- Носити тільки нейтральні кольори. Тут ви не тільки втрачаєте можливість досліджувати свій стиль, а й навіть пропускаєте образ, який міг би зробити вас молодшим. Спробуйте одяг яскравих кольорів і модних фасонів – повеселіться.
- Зловживати спортивним одягом. Ми любимо кросівки та зручний спортивний одяг, проте зловживання ним є однією з найпоширеніших помилок. Не треба жертвувати комфортом, але не треба й щодня мати такий вигляд, ніби ви збираєтеся в спортзал.
- Не досліджувати тенденції. Ви, вочевидь, роками вдосконалювали свій стиль, інвестуючи у гардероб із класичними та позачасовими речами. Але варто поглянути й на те, що відбувається у світі в плані стилю. Багато не треба – лише відкритися для інших типів одягу, кольорів або силуетів.