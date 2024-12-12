Можна сказати, це тонкий відбиток вашого внутрішнього "я". 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Одяг – наша друга шкіра, яку ми обираємо самі

Ще в 1930-х роках Джон Карл Флюгель у книзі "Психологія одягу" писав, що одяг – це компроміс між нашою потребою демонструвати своє тіло і потребою захищати його від сторонніх очей. Катрін Бронніманн доповнила це бачення, стверджуючи, що одяг виступає в ролі соціальної маски, яка відбиває наше сприйняття самих себе і впливає на сприйняття інших.

Тож вибір пари вузьких джинсів, костюма на замовлення або мішкуватого светра – це більше, ніж просто естетичне вподобання. Це заява і потужний психологічний важіль.

Емоційний вимір нашого вибору одягу

У статті в The Guardian Мойя Сарнер пише, що наш одяг є продовженням наших емоцій. Наприклад, носіння занадто тісного джемпера може бути несвідомим жестом у пошуках відчуття емоційної обмеженості, своєрідного захисного кокона. І навпаки, вибір одягу вільного крою часто відбиває потребу у свободі або дистанціюванні від зовнішнього тиску.

Наш одяг – це тонкий відбиток вашого внутрішнього "я" / Фото freepik

Це відповідає думці Жана Штетцеля, автора книги "Соціальна психологія одягу" (1964), який описав одяг як "маленький будиночок, який надягають на себе". Незалежно від того, чи шукаємо ми захисту від світу, чи стверджуємо свою ідентичність, одяг пропонує символічний притулок. Дійсно, нерідко люди в кризових ситуаціях ховаються у функціональному або нейтральному одязі, що відбиває потребу в анонімності й безпеці.

Кольори – посланці душі

Кожен відтінок діє як вектор емоцій. Червоний, наприклад, стимулює енергію та пристрасть, а синій викликає спокій та роздуми. Цей вибір не завжди є свідомим: яскраво-жовтий джемпер може бути інтуїтивною спробою протистояти меланхолії. А темні кольори часто відбивають потребу в самоаналізі або розсудливості.

Існує також тенденція дофамінового вбрання, в якій яскравий одяг використовують для стимуляції позитивних емоцій. Носіння яскравих кольорів діє як миттєвий підсилювач настрою, нагадуючи нам, що певною мірою ми можемо використовувати одяг як інструмент самотерапії.

Окрім всього цього, вибір одягу може стати важливим кроком у відновленні самооцінки, способом розповісти про особисту стійкість, перетворити біль на творчість тощо. Тобто одяг – це не тільки питання стилю, а карта наших емоцій.