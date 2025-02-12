Якщо ви хочете прожити довше, подбайте про свій мозок – і ось як це слід зробити

Ваш мозок старіє разом з усім тілом, але ви можете допомогти йому робити це повільніше. Для цього потрібно лише додати у своє життя кілька корисних звичок і щоденних ритуалів.

Тобто радикальні або дорогі методи тут не потрібні. Як зберігати наш мозок молодим і сильним, розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Щоденні звички для довголіття мозку

Наука каже, що мозок може почати слабшати з 30 років. Тобто може гіршати пам'ять, здатність до навчання та увага.

Звичайно, якщо причиною цього є певні генетичні фактори або захворювання, корисних звичок може бути недостатньо. Але за звичайних умов такі звички можуть позитивно вплинути на здоров'я мозку і довголіття. І ось про які мовиться.

Висипайтеся і добре харчуйтеся. Коли ми спимо, в організмі відбуваються "ремонтні роботи". Тому важливо мати чіткий графік сну, час на розслаблення перед сном, також слід спати в темній і прохолодній кімнаті, уникати екранів і стежити за тим, що ви їсте на ніч. Власне крім сну, ваш мозок потребує багатого на поживні речовини та збалансованого харчування. Найкращим варіантом є дієта з високим вмістом овочів і фруктів, цільного зерна і низьким вмістом продуктів тваринного походження, продуктів з високим ступенем обробки та вмістом цукру.

Коли ми спимо, в організмі відбуваються "ремонтні роботи". Тому важливо мати чіткий графік сну, час на розслаблення перед сном, також слід спати в темній і прохолодній кімнаті, уникати екранів і стежити за тим, що ви їсте на ніч. Власне крім сну, ваш мозок потребує багатого на поживні речовини та збалансованого харчування. Найкращим варіантом є дієта з високим вмістом овочів і фруктів, цільного зерна і низьким вмістом продуктів тваринного походження, продуктів з високим ступенем обробки та вмістом цукру. Стимулюйте розум. Вивчення нового, творчість, читання та інші заняття, які кидають виклик вашому мозку, допомагають зберегти його молодим, бадьорим і активним. Розумова діяльність стимулює нові зв'язки між нервовими клітинами й навіть може допомогти мозку генерувати нові клітини, розвиваючи неврологічну пластичність і створюючи функціональний резерв для захисту від втрати клітин надалі.

Прості щоденні звички можуть позитивно вплинути на здоров'я мозку і довголіття / Фото freepik

Щодня – фізична активність. Це допоможе запобігти втраті м'язової маси з віком, підтримувати здорову вагу, а також допоможе мозку довше залишатися молодим. Серед іншого, фізичні вправи знижують кров'яний тиск, покращують рівень холестерину, допомагають збалансувати рівень цукру в крові та зменшують стрес, що може допомогти як мозку, так і серцю.

Це допоможе запобігти втраті м'язової маси з віком, підтримувати здорову вагу, а також допоможе мозку довше залишатися молодим. Серед іншого, фізичні вправи знижують кров'яний тиск, покращують рівень холестерину, допомагають збалансувати рівень цукру в крові та зменшують стрес, що може допомогти як мозку, так і серцю. Долайте стрес. Він з'їдає вас та змушує старіти швидше, впливає на якість вашого сну, вашу продуктивність і робить дуже дивні речі з вашим мозком. Тому дуже важливо мати один або кілька моментів в день, щоб займатися діяльністю, яка допомагає розслабитися. Йога, прогулянка, перегляд веселого серіалу, спілкування або читання книги допоможуть зменшити стрес.

Він з'їдає вас та змушує старіти швидше, впливає на якість вашого сну, вашу продуктивність і робить дуже дивні речі з вашим мозком. Тому дуже важливо мати один або кілька моментів в день, щоб займатися діяльністю, яка допомагає розслабитися. Йога, прогулянка, перегляд веселого серіалу, спілкування або читання книги допоможуть зменшити стрес. Користуйтеся соціальними взаємодіями. Це важливо для довголіття мозку і довголіття в цілому. Вам не потрібні тисячі друзів, але потрібно спілкуватися і проводити час з тими, що у вас є. Проводьте час зі старими друзями, заводьте нових – будь-які міцні соціальні зв'язки пов'язані з кращим здоров'ям мозку, нижчим рівнем стресу і більшою тривалістю життя.

Це важливо для довголіття мозку і довголіття в цілому. Вам не потрібні тисячі друзів, але потрібно спілкуватися і проводити час з тими, що у вас є. Проводьте час зі старими друзями, заводьте нових – будь-які міцні соціальні зв'язки пов'язані з кращим здоров'ям мозку, нижчим рівнем стресу і більшою тривалістю життя. Захистіть свою голову. Дуже важливо виробити звичку захищати голову від травм – наприклад, одягати шолом під час їзди на велосипеді та пристібатися ременем безпеки в автомобілі. Бо ж удари та падіння можуть спричинити пошкодження мозку.

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