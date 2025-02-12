Якщо ви хочете прожити довше, подбайте про свій мозок – і ось як це слід зробити
- Для підтримки здоров'я мозку важливо мати регулярний сон, збалансоване харчування з високим вмістом овочів та фруктів, стимулювати розумову діяльність, займатися фізичною активністю та долати стрес.
- Соціальні взаємодії та захист голови від травм також відіграють важливу роль у збереженні молодості мозку і загального довголіття. Докладніше про все це – далі у статті.
Ваш мозок старіє разом з усім тілом, але ви можете допомогти йому робити це повільніше. Для цього потрібно лише додати у своє життя кілька корисних звичок і щоденних ритуалів.
Тобто радикальні або дорогі методи тут не потрібні. Як зберігати наш мозок молодим і сильним, розповідає 24 Канал завдяки GQ.
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Щоденні звички для довголіття мозку
Наука каже, що мозок може почати слабшати з 30 років. Тобто може гіршати пам'ять, здатність до навчання та увага.
Звичайно, якщо причиною цього є певні генетичні фактори або захворювання, корисних звичок може бути недостатньо. Але за звичайних умов такі звички можуть позитивно вплинути на здоров'я мозку і довголіття. І ось про які мовиться.
- Висипайтеся і добре харчуйтеся. Коли ми спимо, в організмі відбуваються "ремонтні роботи". Тому важливо мати чіткий графік сну, час на розслаблення перед сном, також слід спати в темній і прохолодній кімнаті, уникати екранів і стежити за тим, що ви їсте на ніч. Власне крім сну, ваш мозок потребує багатого на поживні речовини та збалансованого харчування. Найкращим варіантом є дієта з високим вмістом овочів і фруктів, цільного зерна і низьким вмістом продуктів тваринного походження, продуктів з високим ступенем обробки та вмістом цукру.
- Стимулюйте розум. Вивчення нового, творчість, читання та інші заняття, які кидають виклик вашому мозку, допомагають зберегти його молодим, бадьорим і активним. Розумова діяльність стимулює нові зв'язки між нервовими клітинами й навіть може допомогти мозку генерувати нові клітини, розвиваючи неврологічну пластичність і створюючи функціональний резерв для захисту від втрати клітин надалі.
- Щодня – фізична активність. Це допоможе запобігти втраті м'язової маси з віком, підтримувати здорову вагу, а також допоможе мозку довше залишатися молодим. Серед іншого, фізичні вправи знижують кров'яний тиск, покращують рівень холестерину, допомагають збалансувати рівень цукру в крові та зменшують стрес, що може допомогти як мозку, так і серцю.
- Долайте стрес. Він з'їдає вас та змушує старіти швидше, впливає на якість вашого сну, вашу продуктивність і робить дуже дивні речі з вашим мозком. Тому дуже важливо мати один або кілька моментів в день, щоб займатися діяльністю, яка допомагає розслабитися. Йога, прогулянка, перегляд веселого серіалу, спілкування або читання книги допоможуть зменшити стрес.
- Користуйтеся соціальними взаємодіями. Це важливо для довголіття мозку і довголіття в цілому. Вам не потрібні тисячі друзів, але потрібно спілкуватися і проводити час з тими, що у вас є. Проводьте час зі старими друзями, заводьте нових – будь-які міцні соціальні зв'язки пов'язані з кращим здоров'ям мозку, нижчим рівнем стресу і більшою тривалістю життя.
- Захистіть свою голову. Дуже важливо виробити звичку захищати голову від травм – наприклад, одягати шолом під час їзди на велосипеді та пристібатися ременем безпеки в автомобілі. Бо ж удари та падіння можуть спричинити пошкодження мозку.